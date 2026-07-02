Damian z Love Is Blind ogłasza rozstanie z Martą. Ujawnił powody rozpadu małżeństwa

Damian z Love Is Blind Polska potwierdza koniec związku z Martą

Drugiego lipca zadebiutował w sieci podcast „W ciemno”, który prowadzi inny uczestnik miłosnego eksperymentu, Kamil „Uno”. Jego premierowym rozmówcą był właśnie mąż Marty, który ostatecznie postanowił odsłonić kulisy rozpadu ich relacji. Wcześniej para uparcie milczała w kwestii swojej wspólnej przyszłości, choć fani od dawna zauważali sygnały świadczące o poważnym kryzysie. Obecnie wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, a małżeństwo ostatecznie przeszło do historii.

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Damian z Love Is Blind szczerze o hejcie i dopasowaniu

Podczas wywiadu padły mocne słowa dotyczące wpływu telewizyjnej emisji na prywatne życie pary. Damian przyznał wprost, że internetowy hejt miał destrukcyjny wpływ na ich codzienność. „Gdyby nie premiera tego programu, bylibyśmy razem” – ocenił z goryczą. Gość podcastu zaznaczył wyraźnie, że przedstawia wyłącznie własny punkt widzenia na zaistniałą sytuację. Dodał przy tym, że samo uczucie okazało się niewystarczające do zbudowania trwałej rodziny. Mimo ogromnego przyciągania fizycznego szybko zrozumieli, że nie pasują do siebie tak idealnie, jak zakładali w początkowej fazie znajomości.

Damian i Marta z Love Is Blind chodzili na terapię dla par

Bohater hitowego formatu wyznał, że wspólnie z partnerką starali się ratować małżeństwo i w tym celu udali się do specjalisty. Niestety spotkania terapeutyczne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jak sam zauważył, najpoważniejszym błędem okazała się decyzja o zbyt szybkim wspólnym zamieszkaniu, które rozpoczęło się jeszcze w trakcie nagrywania programu. W audycji opowiedział również o najtrudniejszym momencie ich relacji. „Kluczowy moment to zaraz po tym, jak obejrzeliśmy wszystkie odcinki i moment, kiedy Marta się wyprowadziła. Jeszcze próbowaliśmy to ratować, ale Marta się wyprowadziła. Ja wiedziałem, że robi tę decyzję pod wpływem emocji. Prosiłem, żeby została (...)”.

Uczestnicy Love Is Blind czekają na oficjalny rozwód

Obecnie drogi małżonków całkowicie się rozeszły. Damian wyjaśnił, że żyją osobno i nie utrzymują ze sobą żadnych prywatnych relacji, a ich sporadyczne rozmowy dotyczą wyłącznie spraw urzędowych. Prowadzący dopytywał, kto zainicjował ostateczne zakończenie związku. Gość odpowiedział bez wahania: „To była nasza wspólna decyzja”. Warto jednak zaznaczyć, że w świetle prawa wciąż pozostają mężem i żoną, ponieważ sprawa rozwodowa nie miała jeszcze swojego finału.

Problemy w związku Marty i Damiana z Love Is Blind

Damian otwarcie przyznał, że medialny szum wokół ich osób był gigantycznym obciążeniem. Z jego perspektywy Marta znacznie gorzej radziła sobie z opiniami internautów i bardzo przejmowała się reakcjami swoich bliskich. Mężczyzna zasugerował, że miało to związek z jej liczną rodziną, co potęgowało stres wywołany nagłą rozpoznawalnością. Jako główne przyczyny rozstania wymienił odmienne charaktery oraz różne style przywiązania w relacjach. „Ja mam unikowy, ona ma lękowy” – wytłumaczył. Na zakończenie wspomniał pierwsze spotkanie twarzą w twarz i zapewnił, że w dniu ślubu nie miał najmniejszych wątpliwości co do swoich uczuć, a szybki koniec małżeństwa był dla niego sporym zaskoczeniem.