Zaskakujące nagrania i ucieczka za granicę. Fani szukają prawdy o małżeństwie z telewizji

Spis treści
Love is Blind - zasady i przebieg
Polska edycja popularnego na całym świecie formatu trafiła na ekrany w maju 2026 roku. Ten telewizyjny projekt to specyficzne badanie społeczne, w którym samotne osoby poszukują drugich połówek podczas randek w zamkniętych kabinach. Głównym celem jest zbudowanie trwałej więzi opierającej się tylko na szczerych rozmowach i głębokich uczuciach. Zakochani po raz pierwszy patrzą sobie w oczy dopiero w momencie zaręczyn, a następnie wyruszają na romantyczny wyjazd i wprowadzają się do wspólnego mieszkania. Całą przygodę wieńczy podjęcie ostatecznej decyzji przed ołtarzem. Rolę gospodarzy tego wyjątkowego show przejęli Zofia Zborowska Wrona oraz Andrzej Wrona.
Love is Blind: Trudna droga Marty i Damiana przed kamerami
Pochodząca ze Śląska stylistka paznokci od lat buduje swoje życie w stolicy i szybko zyskała ogromną sympatię widzów. Zdecydowała się na udział w projekcie, ponieważ pragnęła założyć szczęśliwą rodzinę u boku ukochanego mężczyzny. Na ostatniej prostej randek w ciemno wahała się między Damianem oraz MP, ale ostatecznie oddała swoje serce temu pierwszemu. Uczestnicy po pierwszym spotkaniu na żywo nawiązali niesamowitą nić porozumienia, choć z czasem pojawiły się między nimi spore zgrzyty. Kobieta krytykowała zachowanie swojego narzeczonego w obecności innych osób, a mężczyzna mocno martwił się różnicami w ich domowych budżetach.
Zakochani odłożyli wątpliwości na bok i wzięli wymarzony ślub w blasku fleszy. Według doniesień portalu Super Express przyszłość tej dwójki stanęła jednak pod znakiem zapytania, gdy małżonkowie zrezygnowali z udziału w specjalnym odcinku podsumowującym cały sezon. Taka decyzja wywołała prawdziwą lawinę plotek w mediach społecznościowych. Świeżo upieczeni małżonkowie opublikowali jedynie krótki komunikat, w którym stanowczo poprosili wszystkich obserwatorów o spokój oraz uszanowanie ich prywatności w tym trudnym okresie.
Marta i Damian "szaleją" po "Love is Blind".
Niedawno informowano w licznych portalach o podróży Marty zagranicę i jej ucieczce od niewygodnych pytań. Szybko wyszło na jaw, że z profilu kobiety zniknęły komentarze pod wpisem o nawiązaniu współpracy z agencją, a z innych postów regularnie usuwane są krytyczne opinie. Ślązaczka konsekwentnie milczy w sprawie swojego małżeństwa, choć fani niemal każdego dnia żądają ujawnienia prawdy o jej uczuciach do męża.
Mężczyzna stawia na zupełnie inną strategię i regularnie publikuje w sieci specyficzne nagrania. W dniu premiery odcinka specjalnego pochwalił się spotkaniem z Krzysztofem i zaprezentował fanom wideo z ich stopami w rolach głównych. Oliwy do ognia dolał swoimi najnowszymi materiałami z męskiego wyjazdu. Na udostępnionych kadrach widać roześmianych kolegów, którzy głośno wyją i doskonale się bawią. Jeden z fragmentów ukazuje Damiana, który nabiera wodę w usta i z uśmiechem pluje na swoich towarzyszy. Charakterystyczne ubiory bohaterów sugerują, że ujęcia pochodzą z telewizyjnego wieczoru kawalerskiego.
Małżonkowie nadal nie potwierdzili oficjalnie swojego rozstania ani trwania w związku. Programowa znajoma Malika również unika tego tematu podczas rozmów ze swoimi obserwatorami, a żona Damiana całkowicie ignoruje wszelkie wzmianki o swoim telewizyjnym wybranku w sekcji komentarzy.