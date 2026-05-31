Zaskakujące nagrania i ucieczka za granicę. Fani szukają prawdy o małżeństwie z telewizji

Love is Blind - zasady i przebieg

Polska edycja popularnego na całym świecie formatu trafiła na ekrany w maju 2026 roku. Ten telewizyjny projekt to specyficzne badanie społeczne, w którym samotne osoby poszukują drugich połówek podczas randek w zamkniętych kabinach. Głównym celem jest zbudowanie trwałej więzi opierającej się tylko na szczerych rozmowach i głębokich uczuciach. Zakochani po raz pierwszy patrzą sobie w oczy dopiero w momencie zaręczyn, a następnie wyruszają na romantyczny wyjazd i wprowadzają się do wspólnego mieszkania. Całą przygodę wieńczy podjęcie ostatecznej decyzji przed ołtarzem. Rolę gospodarzy tego wyjątkowego show przejęli Zofia Zborowska Wrona oraz Andrzej Wrona.

Sonda Wybierz najlepszego uczestnik "Love is Blind:Polska" MP Kamil Krzysiu Jacek Filip Damian Ktoś inny

Love is Blind: Trudna droga Marty i Damiana przed kamerami

Pochodząca ze Śląska stylistka paznokci od lat buduje swoje życie w stolicy i szybko zyskała ogromną sympatię widzów. Zdecydowała się na udział w projekcie, ponieważ pragnęła założyć szczęśliwą rodzinę u boku ukochanego mężczyzny. Na ostatniej prostej randek w ciemno wahała się między Damianem oraz MP, ale ostatecznie oddała swoje serce temu pierwszemu. Uczestnicy po pierwszym spotkaniu na żywo nawiązali niesamowitą nić porozumienia, choć z czasem pojawiły się między nimi spore zgrzyty. Kobieta krytykowała zachowanie swojego narzeczonego w obecności innych osób, a mężczyzna mocno martwił się różnicami w ich domowych budżetach.

Zakochani odłożyli wątpliwości na bok i wzięli wymarzony ślub w blasku fleszy. Według doniesień portalu Super Express przyszłość tej dwójki stanęła jednak pod znakiem zapytania, gdy małżonkowie zrezygnowali z udziału w specjalnym odcinku podsumowującym cały sezon. Taka decyzja wywołała prawdziwą lawinę plotek w mediach społecznościowych. Świeżo upieczeni małżonkowie opublikowali jedynie krótki komunikat, w którym stanowczo poprosili wszystkich obserwatorów o spokój oraz uszanowanie ich prywatności w tym trudnym okresie.

Sonda Która uczestniczka "Love is Blind:Polska" jest według ciebie najlepsza? Marta Malika Kinga Julita Julia Iza Daria Ktoś inny

Marta i Damian "szaleją" po "Love is Blind".

Niedawno informowano w licznych portalach o podróży Marty zagranicę i jej ucieczce od niewygodnych pytań. Szybko wyszło na jaw, że z profilu kobiety zniknęły komentarze pod wpisem o nawiązaniu współpracy z agencją, a z innych postów regularnie usuwane są krytyczne opinie. Ślązaczka konsekwentnie milczy w sprawie swojego małżeństwa, choć fani niemal każdego dnia żądają ujawnienia prawdy o jej uczuciach do męża.

Mężczyzna stawia na zupełnie inną strategię i regularnie publikuje w sieci specyficzne nagrania. W dniu premiery odcinka specjalnego pochwalił się spotkaniem z Krzysztofem i zaprezentował fanom wideo z ich stopami w rolach głównych. Oliwy do ognia dolał swoimi najnowszymi materiałami z męskiego wyjazdu. Na udostępnionych kadrach widać roześmianych kolegów, którzy głośno wyją i doskonale się bawią. Jeden z fragmentów ukazuje Damiana, który nabiera wodę w usta i z uśmiechem pluje na swoich towarzyszy. Charakterystyczne ubiory bohaterów sugerują, że ujęcia pochodzą z telewizyjnego wieczoru kawalerskiego.

Małżonkowie nadal nie potwierdzili oficjalnie swojego rozstania ani trwania w związku. Programowa znajoma Malika również unika tego tematu podczas rozmów ze swoimi obserwatorami, a żona Damiana całkowicie ignoruje wszelkie wzmianki o swoim telewizyjnym wybranku w sekcji komentarzy.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!