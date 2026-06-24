Pamiętacie wójtową z "Rancza"? Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać!

Violetta Arlak, aktorka o charakterystycznym uśmiechu i ogromnym talencie, na stałe zapisała się w sercach widzów jako niezapomniana Halina Kozioł, wójtowa wsi Wilkowyje w kultowym serialu "Ranczo". Jej kreacja, pełna humoru, ironii i autentyczności, przyniosła jej ogromną popularność i uznanie krytyków. Jednak kariera Violetty Arlak to znacznie więcej niż tylko rola w "Ranczu". Zanim dołączyła do obsady hitowego serialu Telewizji Polskiej, przez wiele można było ją podziwiać na deskach Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Zagrała w różnorodnych spektaklach, od klasyki po współczesne dramaty, gdzie prezentowała swój wszechstronny warsztat aktorski. Przed "Ranczem" Violetta Arlak wystąpiła także w filmach i serialach, ale to właśnie rola wójtowej Haliny Kozioł, sprawiła, że widzowie pokochali Violettę Arlak.

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Violetta Arlak przeszła ogromną metamorfozę. Tak dziś wygląda wójtowa z "Rancza"

W serialu "Ranczo" Violetta Arlak grała z przerwami w latach 2006-2009, a następnie 2011-2016, czyli do końca emisji produkcji. Około dziesięć lat temu aktorka, dbając o swoje zdrowie i samopoczucie, postanowiła zrzucić kilka zbędnych kilogramów.

10 lat temu powiedziałam kilogramom: stop! Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu, bo wtedy wypadałoby coś ugotować. A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnie - mówiła w rozmowie z magazynem "Rewia".

Violetta Arlak przeszła imponującą przemianę, a jej nowy wygląd podkreśla jej naturalne piękno i dodaje jej jeszcze więcej energii. Violetta Arlak jest dowodem na to, że dbanie o siebie to inwestycja w zdrowie, samopoczucie i pewność siebie. W tym roku aktorka skończyła 57 lat. Na imprezie z okazji jubileuszu "Rancza" prezentowała się olśniewająco.

Zobaczcie, jak dwadzieścia lat od premiery "Rancza" wygląda Violetta Arlak, czyli serialowa wójtowa.