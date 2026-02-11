Justyna Steczkowska wskazała, kto powinien jechać na Eurowizję 2026! Oto jej faworytka preselekcji

Justyna Steczkowska to polska królowa Eurowizji. Dwukrotnie reprezentowała nasz kraj. Ostatni raz zaledwie rok temu. Jej udział w Eurowizji 2025 w Bazylei wywoływał wiele emocji. Telewizja Polska odnotowała rekordy oglądalności, a sama Steczkowska dzięki piosence "Gaja" zaliczyła największy sukces komercyjny od wielu lat. Choć jej 14. miejsce w finale dla wielu osób było zaniżone, Polacy docenili Justynę za świetny występ i tym samym stała się wielką eurowizyjną ikoną w naszym kraju. Już wkrótce poznamy jej następcę. 7 marca odbędzie się Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026. Justyna Steczkowska zapoznała się z kandydatami i ich utworami i wskazała swoją faworytkę! Kto dostał poparcie naszej poprzedniej reprezentantki?

Justyna Steczkowska wskazała swoją następczynię

Justyna Steczkowska opublikowała nagranie na TikToku, w którym zdradziła, kto jest jej faworytem w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. Diwa wskazała... Alicję Szemplińską! Piosenkarka startuje w konkursie z piosenką "Pray".

Przesłuchałam twoją piosenkę i jestem pod ogromnym wrażeniem. Masz wspaniały głos, piosenka jest o czymś, ma wielką siłę i myślę, że reprezentowałabyś nasz kraj naprawdę godnie. Życzę ci z całego serca powodzenia. Trzymam kciuki, jesteś fantastyczną wokalistką. Niech ci się wiedzie - powiedziała Steczkowska do Alicji Szemplińskiej.

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Kto walczy o reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu? Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026: