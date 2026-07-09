Pamela i Mateusz z Fit Lovers powitali na świecie swoje pierwsze dziecko! Pokazali zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Fit Lovers: Jak sportowa pasja zaprowadziła ich na szczyt internetowej popularności

Duet Fit Lovers, czyli 35-letnia Pamela Stefanowicz oraz 34-letni Mateusz Janusz, to jedna z najbardziej znanych par w polskiej branży fitness i przestrzeni mediów społecznościowych. Od dłuższego czasu oboje intensywnie angażują się w sport oraz aktywność fizyczną. Z czasem to zaangażowanie przekształciło się nie tylko w małżeństwo, ale również w koncepcję na wspólną drogę zawodową. W rezultacie narodziła się marka Fit Lovers, stawiająca sobie za cel motywowanie innych do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Internetowa popularność tego duetu jest imponująca. Dzięki autentycznemu i swobodnemu przekazowi zyskali lojalność fanów, a liczba ich obserwatorów zaczęła gwałtownie wzrastać. Na wspólnym profilu na Instagramie śledzi ich ponad 1,7 miliona użytkowników. Indywidualne konta również przyciągają rzesze fanów – profil Pameli zgromadził ponad 930 tysięcy obserwujących, z kolei Mateusza ponad 467 tysięcy. Twórcy chętnie podejmują też współpracę z licznymi firmami.

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Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz pochwalili się narodzinami syna

Podczas minionych świąt Bożego Narodzenia, słynna para podzieliła się z fanami fantastyczną wiadomością. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których wyraźnie widać było zaokrąglony brzuch Pameli z Fit Lovers. W podpisie do fotografii użyto sformułowania "Najlepszy prezent". Natychmiast pojawiła się lawina gratulacji od obserwatorów. Od tego momentu na kontach influencerów regularnie publikowano materiały dotyczące przebiegu ciąży i przygotowań do porodu.

Obecnie Pamela Stefanowicz wraz z Mateuszem Januszem mogą już oficjalnie cieszyć się statusem rodziców. Internetowi twórcy 9 lipca przekazali informację o przyjściu na świat ich pierwszego dziecka. Dwa dni wcześniej zdradzili, że ruszają na porodówkę.

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Nowy rozdział - napisała na Instagramie Pamela.

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Już kilka miesięcy temu przyszli rodzice poinformowali o płci swojego potomka. Zgodnie z panującymi w branży trendami, zorganizowano specjalne wydarzenie, w trakcie którego ogłoszono, że na świat przyjdzie chłopiec. Dla Pameli oraz Mateusza to start w całkowicie nieznany, lecz pasjonujący okres życia. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA MŁODYCH RODZICÓW Z POCIECHĄ!

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