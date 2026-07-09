Gwiazda Little Mix jest w ciąży, wcześniej urodziła bliźniaczki. Gratulacje sypią się z całego świata

Droga Leigh-Anne Pinnock do statusu wielkiej gwiazdy rozpoczęła się od triumfu w programie "X Factor" w 2011 roku, gdzie wraz z Little Mix podbiła serca publiczności. Grupa, w skład której wchodziły również Perrie Edwards, Jade Thirlwall i Jesy Nelson, szybko stała się jednym z najlepiej sprzedających się girlsbandów wszech czasów, zdobywając liczne nagrody. Choć Leigh-Anne ma solowe ambicje zawodowe, teraz będzie musiała z nich tymczasowo zrezygnować, gdyż odkryła, że jest w ciąży.

Leigh-Anne Pinnock z Little Mix w drugiej ciąży. Jest już mamą bliźniaczek

Piosenkarka poinformowała fanów, że spodziewa się dziecka, we wzruszającym nagraniu, które zamieściła w mediach społecznościowych. "Kiedy kończy się jeden rozdział, zaczyna się następny" - dodała krótko, zapewne odnosząc się do przełomowych decyzji w życiu zawodowym. W lutym br. wydała swój debiutancki album solowy pt. "My Ego Told Me To", który dotarł do podium list sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Choć zapowiedziała najpierw krajową, a potem międzynarodową trasę koncertową, teraz zapewne będzie musiała zwolnić tempo pracy. Aktualnie na Instagramie obserwuje ją ponad 9 mln fanów.

Leigh-Anne Pinnock, którą cały świat poznał jako członkinię Little Mix z "X Factora", jest już mamą niespełna pięcioletnich bliźniaczek. Dziewczynki urodziły się w sierpniu 2021 roku.

Kim jest mąż artystki?

Partnerem gwiazdy brit popu został angielsko-jamajski piłkarz Andre Gray, z którym poznała się dziesięć lat temu podczas wakacji w Marbelli. Sama też ma jamajskie korzenie, dlatego właśnie tam zakochani uwielbiają spędzać wolny czas. Para zaręczyła się podczas swojej czwartej rocznicy związku w 2020 roku, ale przełożyła przygotowania do ślubu z racji narodzin córek. Bajkowa ceremonia, podczas której Leigh-Anne i Andre powiedzieli sobie oficjalnie "tak", odbyła się ostatecznie w czerwcu 2023 roku, oczywiście, na Jamajce.

Pinnock nie gryzie się w język. Walczy z rasizmem i otwiera akcje dobroczynne

Na przestrzeni lat kariery muzycznej wokalistka Little Mix nie stroniła od zabierania głosu w ważnych sprawach. W kilku szczerych wywiadach przyznała, że mimo urodzenia w Wielkiej Brytanii doświadczała rasizmu ze względu na kolor skóry - jej przodkowie pochodzą z Jamajki i Barbadosu. Nic więc dziwnego, że Leigh-Anne Pinnock angażowała się we wszelkiego rodzaju protesty uliczne, a także zapowiedziała nagranie dokumentu o rasizmie na Wyspach Brytyjskich. Za tę działalność Buckinghamshire New University odznaczyło ją honorowym doktoratem.

Nie skupia się jednak wyłącznie na czarnoskórych społecznościach. Wraz z grupą brytyjskich celebrytów wokalistka zdobyła Kilimandżaro celem zebrania środków na fundację dobroczynną Comic Relief, a także zorganizowała szereg zbiórek na rzecz pomocy w Strefy Gazy.

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