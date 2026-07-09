Alicja Szemplińska zdradza, jak poznała chłopaka. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia?

Przed i w trakcie tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, wielokrotnie mówiła o tym, jak wielkim wsparciem są dla niej najbliżsi - rodzice, siostra i chłopak. Choć wcześniej raczej niewiele zdradzała na temat swojego życia prywatnego, w tym roku opowiedziała co nie co o partnerze. Teraz wyjawiła, jak wyglądały początki ich relacji.

Alicja Szemplińska z sukcesem na Eurowizji 2026. Jej "Pray" pokochali jurorzy

Mimo że dziś 24-letnia wokalistka kojarzy się przede wszystkim z Eurowizją, to jej kariera zaczęła się od innych formatów telewizyjnych. Młodziutka Alicja Szemplińska dała o sobie znać w programie "Hit Hit Hurra", a potem wygrała "The Voice of Poland". Niewiele później została reprezentantką Polski na Eurowizji 2020 z utworem "Empires", jednak plany pokrzyżowała jej pandemia COVID-19, a następnie nie została ponownie wybrana przez TVP na uczestniczkę kolejnej edycji. Pomimo przegranej w preselekcjach trzy lata później - nie poddała się i ostatecznie trafiła na międzynarodową scenę z numerem "Pray". Styl R&B przyniósł jej wielki sukces - aż drugie miejsce w półfinale oraz ostatecznie dwunaste miejsce w finale, przy największym poparciu jurorów od czasu występu Edyty Górniak w 1994 roku. Po Eurowizji wokalistka nie zamierzała jednak spocząć na laurach i rozpoczęła prace nad nowym materiałem w Londynie.

Piosenkarka jest od czterech lat w związku. Jej partnerem jest raper Hodak

Przed Eurowizją 2026 po raz pierwszy Alicja Szemplińska otworzyła się na temat swojego związku. Jak wyznała wówczas w rozmowie z "Wirtualną Polską", chłopak był dla niej oparciem nie tylko prywatnie, ale także w sferze zawodowej. Raper Łukasz Hodakowski - znany jako Hodak - ma nieco dłuższe doświadczenie w branży i doskonale potrafi zrozumieć cienie pracy jako artysta.

"On był dla mnie wsparciem przez ostatnie 3 lata mojej kariery. Nie tylko w strefie prywatnej, ale też w strefie zawodowej, mogłam zawsze liczyć na niego, bo on też jest dłużej w branży muzycznej niż ja. I fajnie jest też mieć przy sobie osobę, która w pewnym sensie cię rozumie i rozumie, jak wygląda ten świat, jak wygląda branża, jak czasem bywa ciężko, jacy ludzie potrafią być okrutni, jakie czasem niesprawiedliwe doświadczenia nas spotykają jako artystów" - powiedziała Szemplińska.

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Nie wpadli sobie od razu w oko. Tak Alicja wspomina początek relacji z ukochanym

O tym, jak w ogóle poznała swojego partnera, Alicja opowiedziała ostatnio w programie "Ja wysiadam". Okazuje się, że połączyła ich praca - w wytwórni muzycznej pojawił się pomysł wspólnego utworu Alicji i Hodaka, jednak raper... nie był entuzjastycznie nastawiony do tej propozycji. Zgodził się ostatecznie po zobaczeniu możliwości koleżanki po fachu podczas koncertów na żywo, ale zdecydowanie ta relacja nie była miłością od pierwszego wrażenia. Z czasem jednak koleżeństwo i muzyczna współpraca przerodziły się w przyjaźń, a ta w coś poważniejszego.

"Łukasz mi się nie chciał dograć na tę piosenkę. To jest tak śmieszne, tak mu się nie podobał ten utwór, ale potem sprawdził moje występy i stwierdził: 'może jednak się dogram'. [...] Ja w ogóle na początku tego nie widziałam w taki sposób, ale to wyszło z przyjaźni... no i tak wyszło, że już prawie cztery lata mieszkamy ze sobą" - podsumowała Alicja.

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