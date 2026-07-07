Pamela z Fit Lovers medytuje z podpiętą aparaturą na oddziale położniczym. Poród już tuż tuż

Obserwatorzy Fit Lovers z zapartym tchem patrzą na zdjęcia ze szpitala. Pamela przygotowuje się do porodu

Działający w sieci Mateusz Janusz i Pamela Stefanowicz od długiego czasu zaliczają się do grona najbardziej znanych twórców internetowych w naszym kraju. Zdobyli popularność poprzez zachęcanie swoich obserwatorów do ruchu i zdrowego odżywiania, a z biegiem lat zaczęli dzielić się również swoimi prywatnymi sprawami. Relacja łącząca tę dwójkę od lat intryguje internautów, stąd też informacja o spodziewanym dziecku spotkała się z ogromnym odzewem i mnóstwem życzeń. Zakochani zamieścili na swoich kontach w mediach społecznościowych urocze ujęcia z sesji zdjęciowej. Materiały błyskawicznie rozeszły się w sieci, a fani nie ukrywali entuzjazmu związanego ze zmianami w życiu ich ulubieńców.

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Influencerka Fit Lovers pokazała ujęcia z sali porodowej. Przyjście na świat dziecka lada moment

Zdecydowanie największe poruszenie wywołały ujęcia zrobione w placówce medycznej. Na części zdjęć influencerka znajduje się już na oddziale położniczym, ma na sobie piżamę i czeka na moment rozwiązania. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że zakochani znajdują się w placówce, w której niedługo powitają na świecie noworodka.

Uwaga internautów skupiła się w szczególności na fotografii, na której influencerka siedzi z zamkniętymi oczami, przyjmując pozycję charakterystyczną dla medytacji. Do ciała przyszłej mamy podpięte są urządzenia medyczne, które na bieżąco sprawdzają parametry jej i dziecka.

Na pozostałych zdjęciach widać z kolei, że partner nie zostawia ukochanej samej. Zakochani posyłają uśmiechy w stronę obiektywu, tulą się do siebie i razem doświadczają ostatnich chwil przed pojawieniem się pociechy na świecie. W galerii znalazły się również urocze fotografie z mocno uwydatnionym ciążowym brzuszkiem, które udowadniają, jak niezwykły czas mają teraz przed sobą.

Chociaż internetowi twórcy nie poinformowali jeszcze, czy noworodek jest już z nimi, to opublikowane z sali porodowej ujęcia dają jasno do zrozumienia, że poród to kwestia najbliższego czasu. Fani nie mają wątpliwości, że w kolejnym poście zakochani zaprezentują światu swoje nowo narodzone dziecko.

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