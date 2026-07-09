To ich recepta na udany związek! Roxie i Kevin bez tajemnic. "Nie zawsze mamy to samo zdanie"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już małżeństwem od ponad dwóch lat. Piosenkarka i autor piosenek zdecydowali się na szybki ślub. Jak wyznała nam Roxie, nawet jej rodzice byli zaskoczeni tempem, w jakim rozwija się jej związek.

Na pewno było to dla nich szokujące, jakie decyzje podejmowaliśmy i jak działaliśmy z Kevinem. Był to dla nich speedrun życia. Dziecko wychodzi z domu, zaręczyny, ślub, płyta, żyje swoim życiem. Szybka zmiana, ale wydaje mi się, że już wtedy, przez to, że zaczęłam młodo pracować, nawet nieświadomie potrzebowałam się trochę usamodzielnić - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Dziś na szczęście relacje Kevina z teściami układają się doskonale. Chcąc celebrować dwa lata w małżeństwie i wydanie płyty "Błękit", państwo Mglejowie przyjęli naszą propozycję i wspólnie zaprezentowali się w pierwszym numerze magazynu "ESKA Story". Tylko nam zakochani zdradzili, jaki jest ich przepis na szczęśliwe pożycie. Okazuje się, że najważniejsze jest zrozumienie i czas dla drugiej połówki.

Wywiad Roksana Wegiel

Roxie i Kevin: To ich przepis na udany związek!

Poza napisaniem wspólnego artykułu, który możecie przeczytać w pierwszym wydaniu "ESKA Story", Roxie i Kevin udzielili nam szczerego wywiadu. Piosenkarka i jej mąż opowiedzieli nam, jaki jest ich przepis na udane małżeństwo. Okazuje się, że kluczem do szczęścia jest... rozmowa.

Recepta na udany związek - moim zdaniem - to jest po prostu szukanie drogi i rozmawianie. My bardzo dużo rozmawiamy. To też nie jest tak, że to jest wszystko usłane różami, że zawsze mamy to samo zdanie. Kwestia tego, co z tym robisz. Kiedy różnisz się zdaniem i patrzysz na pewną drogę inaczej, no to warto jest po prostu usiąść, porozmawiać i zobaczyć, czy możemy znaleźć jakąś wspólną przestrzeń. Ostatnio mieliśmy nawet bardzo długą dyskusję na temat klimatyzacji, bo przeprowadziliśmy się, a Roksana jest wielką przeciwniczką klimatyzacji - przyznał ze śmiechem Kevin.

Roxie z kolei podkreśliła, że prawdziwą miłość, nie tylko przyjaźń, poznaje się "w biedzie".

To uczucie weryfikują ciężkie momenty. Wtedy poznajesz intencje drugiej osoby - przyznała.

Całą rozmowę z małżeństwem znajdziecie na story.eska.pl.