Pamela Stefanowicz z Fit Lovers spodziewa się dziecka. W telewizji ukryła ciążowe krągłości

Pamela z Fit Lovers ogłasza pierwszą ciążę

Członkini uwielbianego przez internautów duetu Fit Lovers niedługo przywita na świecie swojego pierwszego potomka. Radosna nowina ujrzała światło dzienne w okresie Bożego Narodzenia, gdy Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz udostępnili w internecie jednoznaczne fotografie. Wystarczyło zaprezentować wyraźnie zaokrąglone kształty oraz badanie ultrasonograficzne opatrzone komentarzem o najlepszym prezencie, aby wywołać ogromne poruszenie wśród obserwatorów.

Fani błyskawicznie zasypali przyszłych rodziców lawiną pozytywnych wiadomości oraz pełnych entuzjazmu gratulacji. Reakcja publiczności nie powinna dziwić, ponieważ twórcy internetowi od dawna należą do grona najpopularniejszych polskich par promujących aktywność fizyczną i chętnie wpuszczają widzów za kulisy swojej prywatności. Teraz przed małżeństwem otwiera się zupełnie nowy, rodzicielski rozdział w życiu.

Zobacz także: Pamela i Mateusz z Fit Lovers zostaną rodzicami! Pokazali urocze kadry z ciążowym brzuszkiem

Przyszła mama doskonale znosi stan błogosławiony i wcale nie zamierza całkowicie porzucać dotychczasowych przyzwyczajeń. Nadal stawia na sport oraz zbilansowane odżywianie, jednak wyraźnie zaznacza, że wszystkie aktywności realizuje z dużą dozą rozsądku i pod odpowiednim nadzorem. Gwiazda zmodyfikowała swój jadłospis o dodatkowe produkty, a jej harmonogram coraz mocniej podporządkowuje się zbliżającym się narodzinom. Małżeństwo otwarcie dyskutuje o gruntownym przeorganizowaniu swojej codzienności, co oznacza dla nich absolutną rewolucję w najbliższych miesiącach.

Teraz moje treningi to bardziej stretching, trochę kardio i bardzo króciutkie ćwiczenia siłowe. Nie mam już kondycji na więcej - wyznała Pamela.

Pamela Stefanowicz maskuje ciążowe kształty w "Halo, tu Polsat"

Czas oczekiwania na narodziny powoli dobiega końca, ponieważ influencerka ma już za sobą połowę tego wyjątkowego okresu. Chociaż na swoich profilach społecznościowych celebrytka regularnie i z dumą eksponuje ciążowe kształty, jej ostatnia wizyta w porannym paśmie "Halo, tu Polsat" mocno zaskoczyła widzów. Specyficznie skrojona, wzorzysta kreacja skutecznie zamaskowała jej figurę, przez co powiększony brzuch stał się dla telewidzów praktycznie niewidoczny. ZOBACZCIE SAMI!

Nie ma czegoś takiego jak idealny rodzic, ale praca nad sobą to zawsze dobry początek. Niedługo zostaniemy rodzicami i nie możemy się doczekać tej nowej drogi. Jednocześnie z pokorą przyjmujemy tę rolę, bo oczekiwania można mieć, ale życie i tak pewnie nie raz nas zaskoczy - piszą zakochani, czekając na maleństwo.

Pamela z Fit Lovers wreszcie pokazała suknię ślubną. Tył jak z bajki, a przód? Musicie to zobaczyć. Nogi były na pierwszym planie

Zobacz więcej zdjęć. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, czyli Fit Lovers już po ślubie. Panna młoda wyglądała jak księżniczka