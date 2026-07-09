Ten prezent ślubny może zniszczyć związek. Zwiastuje rozwód i przynosi pecha nowożeńcom

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- Wśród chętnie wybieranych podarunków ślubnych znajduje się jeden przedmiot, który może przyciągnąć do życia nowożeńców potężnego pecha.
- Dawne wierzenia wskazują, że ofiarowanie tego upominku symbolicznie „przecina” więź małżonków, prowadząc do poważnych kłopotów, a nawet rozpadu związku.
- Warto wiedzieć, jaki to prezent, by omijać go szerokim łukiem, oraz zapoznać się z innymi istotnymi ślubnymi przesądami, mającymi wpływ na los młodej pary.
Jaki prezent przynosi pecha? Nigdy nie dawaj go w dniu ślubu
Zwyczaj nakazuje, aby zaproszeni goście wręczali nowożeńcom prezenty ślubne z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Najczęściej wybierane w Polsce są koperty z pieniędzmi, jednak część osób nadal stawia na prezenty rzeczowe. Jeden z nich, choć powszechnie uznawany za bardzo praktyczny, może przynieść młodej parze wiele nieszczęść. Według ślubnych przesądów jest to najgorszy możliwy wybór, a chodzi o zestaw noży. Wiele osób myśli, że to doskonały upominek na start we wspólnym życiu. Przesądy jednak stanowczo przed tym ostrzegają. Z jakiego powodu noże to nietrafiony pomysł na prezent ślubny?
Dlaczego noże na prezent ślubny to zły pomysł? Znaczenie przesądów
Zwolennicy przesądów zdają sobie sprawę, że wręczanie noży w prezencie nie wróży niczego dobrego, a dotyczy to zwłaszcza okazji takich jak ślub. Powód jest prosty: podarowanie nowożeńcom ostrzy może skończyć się rozwodem. Stare wierzenia głoszą, że wręczenie parze młodej noży lub nożyczek przynosi pecha, bo w sposób symboliczny „przecina” lub „przerywa” ich więź, co prowadzi do rozstania. Ten przesąd ma swoje źródło w historycznej symbolice ostrych narzędzi, które od dawna kojarzą się ze sprawianiem bólu, zranieniem i rozdzielaniem.
Inne znane przesądy ślubne
Poza unikaniem określonych prezentów, z dniem zaślubin wiąże się także szereg innych zwyczajów i wierzeń.
- Upadek obrączki: Gdy narzeczeni upuszczą obrączkę w trakcie ceremonii, zwiastuje to problemy. Zgodnie z zasadą, podnieść powinien ją świadek lub ksiądz.
- Kolejność mówienia „tak”: Osoba, która jako pierwsza wypowie słowo „tak” w czasie składania przysięgi, ma dominować w przyszłym małżeństwie.
- Potknięcie się: Jeśli panna młoda potknie się na progu domu lub kościoła, uznawane jest to za negatywny znak.
- Przenoszenie przez próg: Aby odpędzić złe duchy i uchronić żonę przed nieszczęściem, pan młody powinien ją wnieść na rękach przez próg wspólnego mieszkania.
- Obsypywanie ryżem i drobnymi: Goście wychodzący z kościoła lub urzędu rzucają w stronę pary młodej ryż, który symbolizuje płodność, oraz monety mające zapewnić bogactwo. Małżonkowie muszą je następnie zebrać.
- Rozbijanie kieliszków: Po wypiciu pierwszego toastu, nowożeńcy mają za zadanie rzucić kieliszki za siebie. Rozbicie szkła na wiele drobnych kawałków wróży duże szczęście.
- Zasady dotyczące welonu i bukietu: Panna młoda nie może pozwalać innym paniom na przymierzanie swojej sukni ślubnej i welonu, a także nie powinna dawać nikomu do potrzymania swojego bukietu.