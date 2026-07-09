Ten prezent ślubny może zniszczyć związek. Zwiastuje rozwód i przynosi pecha nowożeńcom

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-09 14:28

Według ślubnych przesądów pewien bardzo popularny prezent działa na młode pary jak magnes na nieszczęścia. Choć uchodzi za użyteczny, może wyrządzić małżeństwu ogromną krzywdę. Symbolizuje przerwanie relacji i jest zwiastunem rozwodu. Lepiej go omijać, aby nie zapeszyć szczęścia nowożeńców. O czym dokładnie mowa?

Panna młoda trzyma złoty prezent z czerwoną kokardą i bukiet kwiatów. O pechowych podarunkach przeczytasz na Eska.
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  • Wśród chętnie wybieranych podarunków ślubnych znajduje się jeden przedmiot, który może przyciągnąć do życia nowożeńców potężnego pecha.
  • Dawne wierzenia wskazują, że ofiarowanie tego upominku symbolicznie „przecina” więź małżonków, prowadząc do poważnych kłopotów, a nawet rozpadu związku.
  • Warto wiedzieć, jaki to prezent, by omijać go szerokim łukiem, oraz zapoznać się z innymi istotnymi ślubnymi przesądami, mającymi wpływ na los młodej pary.

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Jaki prezent przynosi pecha? Nigdy nie dawaj go w dniu ślubu

Zwyczaj nakazuje, aby zaproszeni goście wręczali nowożeńcom prezenty ślubne z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Najczęściej wybierane w Polsce są koperty z pieniędzmi, jednak część osób nadal stawia na prezenty rzeczowe. Jeden z nich, choć powszechnie uznawany za bardzo praktyczny, może przynieść młodej parze wiele nieszczęść. Według ślubnych przesądów jest to najgorszy możliwy wybór, a chodzi o zestaw noży. Wiele osób myśli, że to doskonały upominek na start we wspólnym życiu. Przesądy jednak stanowczo przed tym ostrzegają. Z jakiego powodu noże to nietrafiony pomysł na prezent ślubny?

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach
Pytanie 1 z 10
Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego?

Dlaczego noże na prezent ślubny to zły pomysł? Znaczenie przesądów

Zwolennicy przesądów zdają sobie sprawę, że wręczanie noży w prezencie nie wróży niczego dobrego, a dotyczy to zwłaszcza okazji takich jak ślub. Powód jest prosty: podarowanie nowożeńcom ostrzy może skończyć się rozwodem. Stare wierzenia głoszą, że wręczenie parze młodej noży lub nożyczek przynosi pecha, bo w sposób symboliczny „przecina” lub „przerywa” ich więź, co prowadzi do rozstania. Ten przesąd ma swoje źródło w historycznej symbolice ostrych narzędzi, które od dawna kojarzą się ze sprawianiem bólu, zranieniem i rozdzielaniem.

Inne znane przesądy ślubne

Poza unikaniem określonych prezentów, z dniem zaślubin wiąże się także szereg innych zwyczajów i wierzeń.

  • Upadek obrączki: Gdy narzeczeni upuszczą obrączkę w trakcie ceremonii, zwiastuje to problemy. Zgodnie z zasadą, podnieść powinien ją świadek lub ksiądz.
  • Kolejność mówienia „tak”: Osoba, która jako pierwsza wypowie słowo „tak” w czasie składania przysięgi, ma dominować w przyszłym małżeństwie.
  • Potknięcie się: Jeśli panna młoda potknie się na progu domu lub kościoła, uznawane jest to za negatywny znak.
  • Przenoszenie przez próg: Aby odpędzić złe duchy i uchronić żonę przed nieszczęściem, pan młody powinien ją wnieść na rękach przez próg wspólnego mieszkania.
  • Obsypywanie ryżem i drobnymi: Goście wychodzący z kościoła lub urzędu rzucają w stronę pary młodej ryż, który symbolizuje płodność, oraz monety mające zapewnić bogactwo. Małżonkowie muszą je następnie zebrać.
  • Rozbijanie kieliszków: Po wypiciu pierwszego toastu, nowożeńcy mają za zadanie rzucić kieliszki za siebie. Rozbicie szkła na wiele drobnych kawałków wróży duże szczęście.
  • Zasady dotyczące welonu i bukietu: Panna młoda nie może pozwalać innym paniom na przymierzanie swojej sukni ślubnej i welonu, a także nie powinna dawać nikomu do potrzymania swojego bukietu.
Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"
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