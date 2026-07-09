Ten prezent ślubny może zniszczyć związek. Zwiastuje rozwód i przynosi pecha nowożeńcom

Wśród chętnie wybieranych podarunków ślubnych znajduje się jeden przedmiot, który może przyciągnąć do życia nowożeńców potężnego pecha.

Dawne wierzenia wskazują, że ofiarowanie tego upominku symbolicznie „przecina” więź małżonków, prowadząc do poważnych kłopotów, a nawet rozpadu związku.

Warto wiedzieć, jaki to prezent, by omijać go szerokim łukiem, oraz zapoznać się z innymi istotnymi ślubnymi przesądami, mającymi wpływ na los młodej pary.

Jaki prezent przynosi pecha? Nigdy nie dawaj go w dniu ślubu

Zwyczaj nakazuje, aby zaproszeni goście wręczali nowożeńcom prezenty ślubne z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Najczęściej wybierane w Polsce są koperty z pieniędzmi, jednak część osób nadal stawia na prezenty rzeczowe. Jeden z nich, choć powszechnie uznawany za bardzo praktyczny, może przynieść młodej parze wiele nieszczęść. Według ślubnych przesądów jest to najgorszy możliwy wybór, a chodzi o zestaw noży. Wiele osób myśli, że to doskonały upominek na start we wspólnym życiu. Przesądy jednak stanowczo przed tym ostrzegają. Z jakiego powodu noże to nietrafiony pomysł na prezent ślubny?

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Dlaczego noże na prezent ślubny to zły pomysł? Znaczenie przesądów

Zwolennicy przesądów zdają sobie sprawę, że wręczanie noży w prezencie nie wróży niczego dobrego, a dotyczy to zwłaszcza okazji takich jak ślub. Powód jest prosty: podarowanie nowożeńcom ostrzy może skończyć się rozwodem. Stare wierzenia głoszą, że wręczenie parze młodej noży lub nożyczek przynosi pecha, bo w sposób symboliczny „przecina” lub „przerywa” ich więź, co prowadzi do rozstania. Ten przesąd ma swoje źródło w historycznej symbolice ostrych narzędzi, które od dawna kojarzą się ze sprawianiem bólu, zranieniem i rozdzielaniem.

Inne znane przesądy ślubne

Poza unikaniem określonych prezentów, z dniem zaślubin wiąże się także szereg innych zwyczajów i wierzeń.

Upadek obrączki: Gdy narzeczeni upuszczą obrączkę w trakcie ceremonii, zwiastuje to problemy. Zgodnie z zasadą, podnieść powinien ją świadek lub ksiądz.

Gdy narzeczeni upuszczą obrączkę w trakcie ceremonii, zwiastuje to problemy. Zgodnie z zasadą, podnieść powinien ją świadek lub ksiądz. Kolejność mówienia „tak”: Osoba, która jako pierwsza wypowie słowo „tak” w czasie składania przysięgi, ma dominować w przyszłym małżeństwie.

Osoba, która jako pierwsza wypowie słowo „tak” w czasie składania przysięgi, ma dominować w przyszłym małżeństwie. Potknięcie się: Jeśli panna młoda potknie się na progu domu lub kościoła, uznawane jest to za negatywny znak.

Jeśli panna młoda potknie się na progu domu lub kościoła, uznawane jest to za negatywny znak. Przenoszenie przez próg: Aby odpędzić złe duchy i uchronić żonę przed nieszczęściem, pan młody powinien ją wnieść na rękach przez próg wspólnego mieszkania.

Aby odpędzić złe duchy i uchronić żonę przed nieszczęściem, pan młody powinien ją wnieść na rękach przez próg wspólnego mieszkania. Obsypywanie ryżem i drobnymi: Goście wychodzący z kościoła lub urzędu rzucają w stronę pary młodej ryż, który symbolizuje płodność, oraz monety mające zapewnić bogactwo. Małżonkowie muszą je następnie zebrać.

Goście wychodzący z kościoła lub urzędu rzucają w stronę pary młodej ryż, który symbolizuje płodność, oraz monety mające zapewnić bogactwo. Małżonkowie muszą je następnie zebrać. Rozbijanie kieliszków: Po wypiciu pierwszego toastu, nowożeńcy mają za zadanie rzucić kieliszki za siebie. Rozbicie szkła na wiele drobnych kawałków wróży duże szczęście.

Po wypiciu pierwszego toastu, nowożeńcy mają za zadanie rzucić kieliszki za siebie. Rozbicie szkła na wiele drobnych kawałków wróży duże szczęście. Zasady dotyczące welonu i bukietu: Panna młoda nie może pozwalać innym paniom na przymierzanie swojej sukni ślubnej i welonu, a także nie powinna dawać nikomu do potrzymania swojego bukietu.

Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"