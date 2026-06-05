Opole 2026. Jak oddać głos w konkursie "Premiery"? Kto powalczy o główną nagrodę?

Triumfatorów muzycznych zmagań poznamy wieczorem 5 czerwca podczas kolejnej odsłony 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. O werdykcie w rywalizacji dziesięciu premierowych piosenek zadecydują w zarówno profesjonalne jury, jak i zgromadzona przed telewizorami publiczność. Poznaliśmy już wszystkie zasady dotyczące wybierania swoich faworytów. Jak głosować?

63. KFPP w Opolu. Kto wygrał "Debiuty? Co dalej?

Muzyczne święto rozpoczęło się 4 czerwca od rywalizacji początkujących artystów na scenie kultowego amfiteatru. Decyzją festiwalowej komisji najlepsza w tym zestawieniu okazała się Karolina Charko, która zachwyciła sędziów wykonaniem piosenki „Hamak” i dzięki temu odebrała statuetkę imienia Anny Jantar, nazywaną potocznie Karolinką. Głosująca widownia postanowiła z kolei nagrodzić Maję Oleśków, czyli laureatkę programu „Szansa na Sukces”, która zaprezentowała w Opolu utwór pod tytułem „Jeszcze raz”.

Kolejnym punktem programu było symboliczne uczczenie pamięci muzyków zmarłych w minionych miesiącach oraz specjalny recital Anny Wyszkoni przygotowany z okazji trzydziestu lat jej obecności na scenie. Przyznano także pamiątkowe SuperJedynki, a wyjątkowe wyróżnienie za eurowizyjny sukces powędrowało do rąk utalentowanej Alicji Szemplińskiej.

Harmonogram tegorocznej imprezy obfituje w kolejne widowiska i oprócz koncertu "Premiery" organizatorzy przewidzieli występy z muzyką hip-hopową oraz recital Justyny Steczkowskiej. Widzowie zobaczą również tradycyjny kabareton, usłyszą utwory honorujące twórczość Magdy Umer oraz Agnieszki Osieckiej i będą mogli celebrować okrągłe rocznice artystycznej działalności grupy Lady Pank oraz Bogdana Olewicza.

Koncert "Premiery" - jak głosować? Zasady SMS i nagrody pieniężne dla zwycięzców

Głosowanie na ulubionych wykonawców wystartuje we wskazanym przez prowadzących momencie wraz ze startem koncertu "Debiuty", a przed opolską widownią zaprezentuje się łącznie dziesięciu artystów. Fani mogą decydować o wynikach poprzez wysłanie wiadomości pod numer 7430 i wpisanie w treści cyfry od 1 do 10, która została indywidualnie przypisana konkretnemu uczestnikowi. Oglądający mogą wysłać z jednego telefonu maksymalnie 20 głosów, a pojedynczy SMS wiąże się z opłatą rzędu 4,92 złotych brutto. Dokładny regulamin TVP umieściło na swojej stronie internetowej.

Zwycięzca głosowania telewidzów otrzyma czek na 30 tysięcy złotych prosto od Telewizji Polskiej. Z kolei artysta, który najbardziej zachwyci festiwalową komisję, powróci do domu z nagrodą w wysokości 35 pięciu tysięcy złotych przekazaną przez Miasto Opole.

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Opole 2026. Lista piosenkarzy walczących o nagrodę w konkursie "Premiery"

- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska zaprezentują piosenkę „Fale”

- Darya wspólnie z Sebastianem Fabijańskim wykonają utwór „Nieidealna”

- Krzysztof Iwaneczko spróbuje swoich sił z propozycją „Zatrzymaj się”

- Formacja Poparzeni Kawą Trzy zagra kompozycję „Twoje oczy”

- Sargis zaśpiewa dla zgromadzonej w Opolu publiczności utwór „Ziemia”

- Maciej Skiba pojawi się na kultowej scenie amfiteatru z piosenką „Wołam”

- Kuba Szmajkowski będzie rywalizował muzycznym kawałkiem pod tytułem „Porto”

- Raper Vix.N spróbuje przekonać do siebie festiwalowych słuchaczy piosenką „Stara dusza”

- Michał Wiśniewski wystąpi przed widownią z emocjonalnym utworem „Do moich dzieci”

- Jasiek Piwowarczyk zaprezentuje oglądającym konkursowy kawałek „Halo Houston”

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