Opole 2026: SuperJedynki rozdane! Do kogo trafiły kultowe nagrody muzyczne TVP?

Czym są SuperJedynki i jak wybierano zwycięzców?

Te charakterystyczne statuetki to bez wątpienia jedne z najbardziej prestiżowych laurów w rodzimej branży muzycznej, wręczane artystom w blasku reflektorów opolskiego amfiteatru. Choć zasady i kategorie na przestrzeni lat ulegały modyfikacjom, plebiscyt tradycyjnie honorował liderów rynku w takich obszarach jak: najlepszy wokalista i wokalistka, zespół roku, debiut oraz radiowy przebój czy najlepiej sprzedający się album.

O tym, do kogo wędrowało kultowe trofeum, kształtem nawiązujące do cyfry jeden oraz logotypu stacji TVP1, decydował bezpośredni głos publiczności – widzowie i słuchacze oddawali swoje głosy w głosowaniu SMS-owym. Mimo że historia SuperJedynek bywała burzliwa, a sam koncert bywał zawieszany, zmieniany lub zastępowany innymi muzycznymi formatami, nagroda ta niezmiennie cieszy się ogromnym szacunkiem w polskim świecie rozrywki.

Festiwal w Opolu. SuperJedynki – nagrody 2026

Przyznano następujące SuperJedynki w 2026 roku:

Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;

Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;

Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;

Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;

Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";

Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);

Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;

Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;

Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;

Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu