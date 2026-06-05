Opole 2026: SuperJedynki rozdane! Do kogo trafiły kultowe nagrody muzyczne TVP?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-05 1:06

Właśnie trwa 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Po emocjonującym konkursie Debiutów, przyszedł czas na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń festiwalu, czyli koncert SuperJedynki 2026. Kto w tym roku zgarnął legendarne statuetki i dopisał się do historii polskiej estrady? Sprawdź listę laureatów oraz szczegóły plebiscytu.

Czym są SuperJedynki i jak wybierano zwycięzców?

Te charakterystyczne statuetki to bez wątpienia jedne z najbardziej prestiżowych laurów w rodzimej branży muzycznej, wręczane artystom w blasku reflektorów opolskiego amfiteatru. Choć zasady i kategorie na przestrzeni lat ulegały modyfikacjom, plebiscyt tradycyjnie honorował liderów rynku w takich obszarach jak: najlepszy wokalista i wokalistka, zespół roku, debiut oraz radiowy przebój czy najlepiej sprzedający się album.

O tym, do kogo wędrowało kultowe trofeum, kształtem nawiązujące do cyfry jeden oraz logotypu stacji TVP1, decydował bezpośredni głos publiczności – widzowie i słuchacze oddawali swoje głosy w głosowaniu SMS-owym. Mimo że historia SuperJedynek bywała burzliwa, a sam koncert bywał zawieszany, zmieniany lub zastępowany innymi muzycznymi formatami, nagroda ta niezmiennie cieszy się ogromnym szacunkiem w polskim świecie rozrywki.

Festiwal w Opolu. SuperJedynki – nagrody 2026

Przyznano następujące SuperJedynki w 2026 roku: 

  • Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;
  • Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;
  • Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;
  • Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;
  • Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";
  • Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);
  • Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;
  • Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;
  • Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;
  • Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa.
Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu
Festiwal w Opolu 2026 - SuperJedynki
Galeria zdjęć 51
Opole 2026