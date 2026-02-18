Manuela Michalak była ulubienicą widzów. Tak dziś wygląda gwiazda 1. edycji "Big Brothera"

Pierwsza edycja "Big Brothera" w Polsce wystartowała 4 marca 2001 roku na antenie stacji TVN. Uczestnicy zostali zamknięci w specjalnie przygotowanym domu, odcięci od świata zewnętrznego i obserwowani 24 godziny na dobę przez kamery. "Big Brother" był wielkim wydarzeniem w polskiej telewizji. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem widowni, która z zapartym tchem śledziła codzienność bohaterów przebywającej w willi Wielkiego Brata. Zawiązujące się przyjaźnie, romanse oraz konflikty, przyciągały przed ekrany miliony widzów. W show nie brakowało wyrazistych postaci, jak chociażby Klaudiusz Sevković, Piotr "Gulczas" Gulczyński, Alicja Walczak czy Manuela Michalak. To właśnie ta ostatnia z uczestniczek była ulubienicą nie tylko widzów, ale również mieszkańców domu Wielkiego Brata. Choć ostatecznie nie sięgnęła po zwycięstwo (w pierwszej edycji zwyciężył Janusz Dzięcioł), to widzowie do dziś nie mogą zapomnieć jej charakterystycznego śmiechu.

Po zakończeniu przygody z "Big Brotherem" Manuela Michalak przez jakiś czas pojawiała się w mediach. Jak przyznała w jednym z wywiadów, popularność stała się dla niej przytłaczająca, dlatego w 2013 roku zniknęła z show-biznesu i zaczęła działać jako przedsiębiorczyni, a także próbowała swoich sił w polityce. Po 25 latach od momentu zakończenia "Big Brothera" Manuela zdecydowała się na powrót do telewizji. Już w marcu będziemy mogli zobaczyć ją wraz z Piotrem Gulczyńskim w programie "99. Gra o wszystko". Gwiazda reality show pojawiła się także na wiosennej ramówce TVN-u i chętnie pozowała do zdjęć.

