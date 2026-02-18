Filip Gurłacz nie wytrzymał pytań o Kaczorowską. Porównanie aktora zwala z nóg

Spis treści Gurłacz wybuchł! Nie chce pytań o Kaczorowską

Wspólna przygoda w programie "Taniec z Gwiazdami" zakończyła się dla tego duetu już dawno temu, ale echa ich występów wciąż rezonują w mediach. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska stworzyli na parkiecie parę, która elektryzowała widzów. Niestety, chemia widoczna w tańcu szybko stała się pożywką dla plotek o rzekomym romansie, spychając na drugi plan ich ciężką pracę na sali treningowej. Aktor już w finale show próbował studzić emocje, publicznie wyznając miłość żonie, ale machina spekulacji nie zatrzymała się tak łatwo.

Fani, którzy liczyli na to, że ta telewizyjna przyjaźń przetrwa próby czasu, musieli obejść się smakiem. Po zgaszeniu kamer ich drogi się rozeszły, a interakcje w sieci ucichły. Teraz jednak losy obojga znów splatają się w stacji TVP – Filip dołączył do ekipy "Kocham Cię, Polsko", a Agnieszka pozostaje twarzą "Klanu". Spotkanie przy okazji promocji nowych ramówek stało się pretekstem do powrotu niewygodnych pytań, co wyraźnie wyprowadziło aktora z równowagi.

Aktor postanowił nie bawić się w dyplomację. Jeszcze zanim dziennikarze zdążyli włączyć dyktafony, postawił sprawę na ostrzu noża. Gurłacz podkreślił, że sugestie mediów wykraczające poza sferę zawodową były dla niego po prostu krzywdzące i nie miały pokrycia w rzeczywistości. Artysta ma dość tłumaczenia się z czegoś, co nigdy nie miało miejsca.

"Nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące Agnieszki - w ogóle, żadnych" - zastrzegł aktor przed rozmową z "Faktem".

Choć sam udział w show wspomina z uśmiechem, to otoczka "zakazanego uczucia" sprawia, że trudno mu oddzielić fajną przygodę od męczącego szumu medialnego. Ponieważ plotki, zamiast cichnąć, wciąż krążą po korytarzach show-biznesu, Gurłacz postanowił postawić grubą kreskę w trosce o swoją prywatność.

"Ciągnie się ten temat za nami i te pomówienia, które w tytułach wcale na pomówienia nie wyglądają, ciągną się za nami jak smród po gaciach. Jeżeli media nie są w stanie wyciszyć tego wątku, a szkoda, bo ja bardzo bym chciał o Agnieszce opowiadać i miło wspominam tę historię, to niestety ja muszę postawić granicę. Więc bardzo mi przykro. Proszę mnie o Agnieszkę nie pytać" - podsumował dosadnie Filip Gurłacz.

