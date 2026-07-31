Barbara Kurdej-Szatan plażowała w Egipcie z ukochanym mężem. Nie opuszczał jej na krok!

Barbara Kurdej-Szatan w bikini w Egipcie z mężem Rafałem Szatanem

Barbara Kurdej-Szatan doskonale łączy relaks z aktywnością fizyczną i spędzaniem czasu z ukochanym. Aktorka udała się w podróż do Egiptu w towarzystwie Rafała Szatana, a ich relacje w mediach społecznościowych z tego wyjazdu szybko zyskały popularność. Błękitne wody Morza Czerwonego, piaszczyste plaże i słońce stanowiły wspaniałe tło dla pary, która promieniała radością. Aktorka zaprezentowała się w bikini, korzystając z uroków pogody i wspólnych chwil.

Podczas gdy spora część turystów traktuje Egipt jako miejsce do wylegiwania się, Kurdej-Szatan wybrała aktywność. Zdecydowała się na lekcje kitesurfingu i z każdą godziną spędzoną na desce szło jej coraz lepiej. Aktorka przepłynęła nawet dłuższy odcinek, jednak nikt nie zdołał nagrać tego wyczynu. Gwiazda podeszła do tego z dystansem, stwierdzając, że to świetny pretekst do powrotu w to miejsce.

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan wyczyściła taras. Ale jaki to jest taras! Zobaczcie zdjęcia

QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie

Uczucie kwitnie

W publikacjach aktorki pojawiło się sporo kadrów z Rafałem Szatanem. Małżeństwo jest uważane za jedno z najtrwalszych w polskim przemyśle rozrywkowym, a wyjazd utwierdził ich relację. Zdjęcia i nagrania (często z pocałunkami) zostały obsypane pochwałami od obserwujących. Internauci zwrócili uwagę nie tylko na piękne widoki, ale też na autentyczność pary.

"I to jest miłość", "Moja ulubiona para show-biznesu", "Miło Was się ogląda" - pisali.

Aktorka przyznała, że był to jej debiut w Egipcie. Z przymrużeniem oka stwierdziła, że dotąd zaliczała się do osób, które mogły powiedzieć: "Wszyscy już byli w Egipcie, tylko nie ja". Wszystko wskazuje na to, że pierwszy pobyt w tym kraju był bardzo udany. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA I NAGRANIA pary!

Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan o kryzysie z mężem. Ślub wzięli bardzo szybko

Zobacz więcej zdjęć. Maja Rutkowski zrobiła sobie biżuterię na zębach. Ładnie wyszło? Zobaczcie zdjęcia!

Mąż Kurdej-Szatan został Jezusem!