Olivia Rodrigo i Chappell Roan zaskoczyły fanów. W ich klipie wystąpił sam David Byrne

Olivia Rodrigo i Chappell Roan w zaskakującym duecie

Dwie najgorętsze artystki współczesnego popu, Olivia Rodrigo i Chappell Roan, połączyły siły w nowej wersji utworu „expectations”. To nie tylko mocne muzyczne spotkanie, ale także pierwszy w karierze gościnny występ Chappell Roan, co czyni ten singiel wyjątkowym wydarzeniem dla fanów obu wokalistek. Za produkcję nowej aranżacji odpowiada Dan Nigro, wieloletni współpracownik obu gwiazd. Piosenka w oryginalnej wersji pochodzi z trzeciego albumu Olivii Rodrigo, „you seem pretty sad for a girl so in love", który z miejsca podbił listy przebojów.

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Teledysk w stylu retro z legendą w obsadzie

Wspólny utwór doczekał się teledysku, który przenosi widzów w czasie. Klip w reżyserii Bardii Zeinaliego przedstawia Rodrigo i Roan jako rywalki w teleturnieju „The Big Expectations Show”, nawiązującym do kultowych programów z lat 80. i 90. To jednak nie koniec niespodzianek. W rolę charyzmatycznego prowadzącego wcielił się sam David Byrne, a na ekranie pojawia się również producent Dan Nigro. Taka obsada czyni z teledysku małe dzieło sztuki, które idealnie dopełnia klimat piosenki.

Wszystko zaczęło się na festiwalu

Gwiazdy, które dzielą się sukcesem

Pomysł na współpracę zrodził się po spotkaniu artystek na **Daisy Chain Fields** – festiwalu muzycznym zorganizowanym przez Olivię Rodrigo. Wydarzenie, którego program tworzyły wyłącznie kobiety, odbyło się 29 sierpnia w kalifornijskim Irvine, a Chappell Roan była jedną z jego największych gwiazd. Festiwal okazał się nie tylko sukcesem artystycznym, ale i charytatywnym. Zebrano aż **20 milionów dolarów** na rzecz dziesięciu organizacji non-profit wspierających kobiety i dziewczęta.

Działalność charytatywna jest ważna dla obu artystek. Już w październiku Chappell Roan zorganizuje w Los Angeles własne dwudniowe wydarzenie, z którego cały dochód netto zostanie przekazany na rzecz The Midwest Princess Project. Wokalistka uruchomiła tę inicjatywę w 2025 roku, by wspierać organizacje pomagające młodzieży transpłciowej i społecznościom LGBTQ+. Sama Olivia Rodrigo we wrześniu rozpoczęła całkowicie wyprzedaną trasę koncertową The Unraveled Tour, na którą sprzedano ponad milion biletów na całym świecie. Zainteresowanie było tak ogromne, że konieczne było dodanie kolejnych terminów.

Imponująca kariera Olivii Rodrigo

Każdy z trzech albumów Olivii Rodrigo debiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, a artystka ma na koncie trzy nagrody Grammy i aż czternaście nominacji. Jej debiutancki krążek „SOUR” pokrył się sześciokrotną platyną i jako najszybszy w historii osiągnął status płyty, której wszystkie utwory otrzymały co najmniej platynowy certyfikat. Wokalistka ma za sobą również trasę "GUTS World Tour", która objęła sto wyprzedanych koncertów w ponad dwudziestu krajach, oraz występ na festiwalu Glastonbury, gdzie została drugą najmłodszą headlinerką w historii.

Chappell Roan – bezkompromisowa gwiazda popu

Chappell Roan, nazywana „ulubioną artystką twojego ulubionego artysty”, zdobyła uznanie dzięki chwytliwym piosenkom i widowiskowym występom. Jej sceniczna persona czerpie z estetyki dragu, punku i burleski, a w muzyce odważnie porusza tematy queerowej tożsamości i wolności. Laureatka nagrody Grammy dla Najlepszej Nowej Artystki z 2025 roku ma na koncie takie hity jak „Pink Pony Club”, „Hot to Go” czy „Good Luck Babe!”. Jej debiutancki album „The Rise and Fall of a Midwest Princess” wprowadził aż sześć utworów na listę Billboard Hot 100, a singiel „The Subway” stał się jej największym przebojem, docierając na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii.