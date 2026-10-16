Trudni rywale Barcelony i Realu przed El Clasico. Kto potknie się pierwszy?

Karkołomny tydzień lidera hiszpańskiej ekstraklasy

Zespół prowadzony przez trenera Hansiego Flicka zanotował niezwykle imponujący początek sezonu we wszystkich rozgrywkach. FC Barcelona wygrała wszystkie dziesięć dotychczasowych spotkań, strzelając łącznie aż czterdzieści trzy bramki na krajowym i europejskim podwórku. Rezerwowym bramkarzem w tej znakomicie funkcjonującej ekipie pozostaje niezmiennie Wojciech Szczęsny. W najbliższą sobotę lider tabeli rozegra wyjazdowe spotkanie z zajmującym aktualnie trzecie miejsce Betisem Sewilla. Zespół z Andaluzji zgromadził do tej pory dziewiętnaście punktów, co pozwala mu na dotrzymywanie kroku ścisłej czołówce.

Katalończycy nie będą mieli jednak czasu na spokojną regenerację po wymagającym ligowym starciu w lidze hiszpańskiej. W nadchodzący wtorek czeka ich bardzo trudna wyjazdowa konfrontacja z Paris Saint-Germain w ramach elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Francuski zespół pokonał w tym tygodniu Manchester City na obcym stadionie wynikiem cztery do dwóch. Pięć dni później na słynnym obiekcie Camp Nou dojdzie do bezpośredniego starcia z odwiecznym rywalem w wielkim El Clasico. Poważne potknięcia w najbliższych meczach mogą sprawić, że mistrzowie Hiszpanii spadną z pozycji lidera nawet na czwartą lokatę.

Co czeka piłkarzy w innych ligach?

Nieco łatwiejszy terminarz przed bezpośrednim klasykiem czeka obecnie czwarty w tabeli ligowej Real Madryt. Podopieczni portugalskiego szkoleniowca Jose Mourinho zagrają na własnym stadionie z prezentującą dobrą formę Sevillą, a w środku tygodnia zmierzą się z teoretycznie słabszym RB Lipsk. W tym samym czasie wicelider, czyli Atletico Madryt, zagra na wyjeździe z Espanyolem Barcelona. W angielskiej Premier League trwa zacięty pościg broniącego tytułu Arsenalu Londyn za pewnie prowadzącym w stawce Manchesterem City. Ekipa z Manchesteru zmierzy się z beniaminkiem Ipswich Town, natomiast londyńczycy zagrają z Nottingham Forest.

Wielkich sportowych emocji nie zabraknie również na najważniejszych niemieckich i włoskich boiskach piłkarskich. Zajmujący trzecią pozycję w tabeli Bayern Monachium rozegra bardzo ciekawe starcie z mającym o dwa punkty mniej RB Lipsk. Z kolei broniący tytułu lider włoskiej ekstraklasy, Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie, spotka się z Bologną Łukasza Skorupskiego. Intrygująco zapowiada się również bezpośrednia rywalizacja w Turynie, gdzie Juventus bez kontuzjowanych Kamila Grabary i Arkadiusza Milika podejmie świetnie dysponowane Lazio Rzym z Adrianem Przyborkiem. Na niedzielę zaplanowano natomiast prestiżowe derby Lombardii pomiędzy AC Milan a Atalantą Bergamo, gdzie występuje Nicola Zalewski.