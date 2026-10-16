To najlepszy polski utwór z czasów PRL-u. Nieoczywisty wybór Internautów

Okres trwania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Polki i Polacy chcieliby puścić w niepamięć? Nie ulega wątpliwości fakt, że nie były to łatwe czasy dla obywateli i obywatelek naszego kraju, są one jednak wciąż przywoływane i wspominane.

To właśnie na okres PRL-u przypadła młodość naszych dziadków czy rodziców, nic więc dziwnego, że wielu i wiele powraca do niego z pewną dozą nostalgii. Kluczowa jest w tym szeroko pojmowana kultura tamtych czasów. To właśnie w latach 60., 70. i 80. premierę miały kultowe z obecnej perspektywy filmy i seriale, jak Janosik, Czterej pancerni i pies, 07 zgłoś się, Poszukiwany, poszukiwana, Stawka większa niż życie, Miś i wiele, wiele innych.

„PRL. Artyści niesforni” autorstwa Sławomira Kopra

To najlepszy utwór z PRL-u? Tak wybrali Internauci!

To właśnie w tamtych czasach pierwsze kroki na scenie, a następnie wielkie kariery robiły postacie legendarne dla historii polskiej muzyki. Przypomnieć ich twórczość postanowiło Muzeum Historii Polski, które zorganizowało internetowy plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u.

Początkowo zaproponowanych zostało szesnaście kompozycji, które stanęło do ośmiu rund, zwycięzcy których przechodzili do ćwierćfinałów, kolejno do półfinałów, aż w końcu do ostatecznego pojedynku. Były to:

„Mury” – Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński „Dziwny jest ten świat” – Czesław Niemen „Nim wstanie dzień” – Edmund Fetting „W żółtych płomieniach liści” – Skaldowie i Łucja Prus „Krakowski spleen” – Maanam „Psalm stojących w kolejce” – Krystyna Prońko „Parostatek” – Krzysztof Krawczyk „Wala-Twist” – Filipinki „Centrala” – Brygada Kryzys „Polska” – Kult „Grande Valse Brillante” – Ewa Demarczyk „Piosenka o mojej Warszawie” – Mieczysław Fogg „Autobiografia” – Perfect „Małgośka” – Maryla Rodowicz „Na drugim brzegu tęczy” – Breakout „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” – Voo Voo

W wielkim finale znalazły się dwa legendarne tytuły: Grande Valse Brillante w wykonaniu Ewy Demarczyk oraz Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Ostatecznie Internauci w głosowaniu zdecydowali, że to słynny utwór, który brawurowo śpiewała Ewa Demarczyk najbardziej zasługuje na miano najlepszej piosenki czasów PRL-u!

Plebiscyt był jednym z elementów wystawy "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle", którą można oglądać właśnie w Muzeum Historii Polski. Będzie ona otwarta do 6 grudnia tego roku.

Ewa Demarczyk - legenda polskiej muzyki

Ewa Demarczyk rozpoczęła karierę sceniczną w początkach lat 60., kiedy to dołączyła do słynnego kabaretu "Piwnica pod Baranami". Już rok później wystąpiła na 1. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonała m.in. Karuzelę z madonnami, za co otrzymała nagrodę festiwalu. Demarczyk uznawana jest za jedną z najważniejszych, najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych postaci polskiej muzyki. Zasłynęła wyjątkową ekspresją sceniczną i jedynymi w swoim rodzaju interpretacjami polskiej poezji. Ewa Demarczyk zmarła 14 sierpnia 2020 roku w wieku 79 lat.