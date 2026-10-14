Piosenki z AI na Eurowizji - dozwolone czy nie? Kraje mają różne podejścia

Sztuczna inteligencja (AI) w przemyśle rozrywkowym budzi skrajne opinie. Wielu artystów stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu algorytmów i powtarzalnych mechanizmów w procesie twórczym, ale niektórzy pozwalają sobie na korzystanie z technologii jako kolejnego narzędzia. Czy o trofeum w Konkursie Piosenki Eurowizji może walczyć wygenerowana piosenka? Sprawdzamy.

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Polska nie wyśle piosenki z AI na Eurowizję. Telewizja Polska zakazała sztucznej inteligencji

1 października Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła polskie preselekcje do Eurowizji 2027. Reprezentantem naszego kraju - następcą Alicji Szemplińskiej - będzie zwycięzca konkursu na żywo, w którym swoje głosy odda wyłącznie widownia. Obecnie trwają zgłoszenia, które precyzuje szczegółowy regulamin. TVP po raz pierwszy wzięła pod uwagę, że wśród kandydatów mogą znaleźć się piosenki stworzone bez twórczego udziału człowieka. Dlatego też oficjalnie zakazała przesyłania piosenek, które są w całości lub w istotnej części stworzone przez AI.

- Niedopuszczalne jest wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do stworzenia w całości lub w istotnej części melodii, harmonii, tekstu lub innych elementów kompozycyjnych stanowiących o twórczym charakterze utworu. Dopuszczalne jest wykorzystanie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję pomocniczo w procesie tworzenia - czytamy w regulaminie konkursu.

Sztuczna inteligencja nie jest zakazana w głównym konkursie

Podobnych kroków prawdopodobnie nie podjęli jednak organizatorzy samej Eurowizji. W zasadach opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej konkursu nie znajdziemy żadnego zapisu poświęconego sztucznej inteligencji, mimo że kluczowe jest to, że piosenki muszą mieć oryginalny charakter.

O wyjaśnienie, czy regulacje dotyczące AI na Eurowizji zostały lub będą wprowadzone do zasad konkursu, zwróciliśmy się do Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Jak na razie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Informacje o planowanym uregulowaniu tej kwestii na Eurowizji pojawiały się już w 2023 i 2024 roku, jednak najwidoczniej do tego nie doszło. Aktualnie w organizacji działa "AI Ethics Group", która na comiesięcznych spotkaniach omawia etykę i zasadność używania sztucznej inteligencji przez media publiczne w Europie.

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Podejście za granicą się różni. Norwegia odrzuca AI, Szwecja się wstrzymuje

Dowodem na to, że aktualny - na bieżąco zmieniany - regulamin Eurowizji nie przewiduje żadnych nakazów ani zakazów w związku z AI, jest fakt, że podejście do tematu różni się w zależności od kraju. Podobnie jak w Polsce, sztuczna inteligencja jest zakazana w Norwegii. Jak poinformowała telewizja NRK, do przyszłorocznej edycji preselekcji Melodi Grand Prix wpłynęło około 1500 utworów, w tym od 30 do 50 w całości zostało wygenerowane przez AI i z tego powodu odgórnie wypadły one ze stawki.

W sąsiedniej Szwecji liczba zgłoszeń wyniosła rekordowe 4077 piosenek, ale telewizja SVT nie weryfikuje, jaka część kandydatów do konkursu Melodifestivalen skorzystała ze sztucznej inteligencji. Po tegorocznej edycji wyszło zresztą na jaw, że AI wykorzystano w dwóch piosenkach uczestniczących w finale. W rozmowie z mediami temat omówił szef preselekcji, Anders Wistbacka. Jak podkreślił, sztuczna inteligencja wymaga regulacji dla całej branży muzycznej, a nie pojedynczego programu. Dodał także, że wygrana wygenerowanej piosenki w najpopularniejszym, wieloetapowym wydarzeniu muzycznym jest bardzo mało prawdopodobna.

Jeśli chodzi o inne kraje na Eurowizji, zarzuty o użycie sztucznej inteligencji pojawiły się w 2026 roku względem Azerbejdżanu. Plotki głosiły, że piosenka "Just go" w wykonaniu Jivy nie dość, że została wybrana na drodze korupcji, to jeszcze była w całości tworem AI. Na Eurowizji 2026 zajęła ostatnie miejsce w półfinale, zajmując ostatnie miejsce w głosowaniu widzów we wszystkich krajach oprócz Malty.

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Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy? Kto z Polski?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Burgas w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Bułgaria została gospodarzem wydarzenia po tegorocznej wygranej Dary z piosenką "Bangaranga". Wciąż trwa kompletowanie listy uczestników i spekulowanie, które kraje wezmą udział w obliczu dalszej obecności reprezentacji Izraela. Z Eurowizji 2027 wycofały się Czechy, ale wystartują powracające Holandia i Macedonia Północna oraz debiutująca Kanada. Reprezentanta Polski widzowie wybiorą najpóźniej w lutym.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms