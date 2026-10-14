Kupujesz chryzantemy na Wszystkich Świętych? Na to koniecznie zwróć uwagę przed zakupem kwiatów

Przy wyborze chryzantem na Wszystkich Świętych, oprócz rozwiniętych kwiatów, szukaj egzemplarzy z wieloma zamkniętymi pąkami oraz unikaj zwiędłych płatków czy pożółkłych liści.

Koniecznie sprawdź spód doniczki: korzenie powinny być jasne i zdrowe, a otwory odpływowe drożne; unikaj ciemnych, miękkich korzeni lub tych wystających z doniczki.

Po zakupie ustaw chryzantemy w miejscu osłoniętym od wiatru i podlewaj umiarkowanie, pamiętając o zmiennej odporności odmian na niskie temperatury.

Nie oceniaj chryzantem wyłącznie po kwiatach

Podczas zakupów łatwo dać się skusić gęstym, barwnym kwiatostanom. Białe, żółte, fioletowe czy bordowe chryzantemy prezentują się efektownie, zwłaszcza gdy wszystkie kwiaty są już rozwinięte. To jednak nie oznacza, że roślina będzie długo wyglądać dobrze. Warto wybierać egzemplarze, które mają zarówno rozwinięte kwiaty, jak i sporo zamkniętych pąków. Dzięki temu można liczyć na to, że kolejne kwiaty rozkwitną już po zakupie. Niepokój powinny wzbudzić natomiast zwiędnięte płatki, pożółkłe liście i widoczne oznaki pleśni.

Zajrzyj pod doniczkę. Tak wybierzesz świeże chryzantemy

Przed zakupem warto delikatnie sprawdzić spód doniczki. Dlaczego? Stan korzeni wiele mówi o kondycji całej rośliny. Jeśli są jasne lub kremowe i wyglądają zdrowo, to dobry znak. Ciemne, miękkie, nieprzyjemnie pachnące korzenie mogą świadczyć o ich gniciu, często związanym z nadmiarem wody. Zwróć też uwagę na otwory odpływowe. Powinny być drożne, aby nadmiar wody mógł swobodnie wypływać. Chryzantemy nie lubią przesuszenia, ale równie źle znoszą długotrwałe zaleganie wody w doniczce. Nie trzeba przy tym wyciągać całej rośliny z pojemnika ani naruszać bryły korzeniowej. Wystarczy uważnie obejrzeć jej spód i sprawdzić, czy doniczka nie stoi w wodzie. Ważne również jest to, czy korzenie wystają z otworów. Jeśli tak się dzieje, może to oznaczać, że chryzantema stoi na straganie już od długiego czasu. W takim przypadku nie jest to najlepszy wybór, gdyż bardzo szybko zwiędnie.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

Liście i łodygi wiele mówią o stanie chryzantemy

Przed zakupem obejrzyj chryzantemę z każdej strony. Liście powinny być jędrne, w miarę równomiernie wybarwione i pozbawione podejrzanych plam. Sprawdź również, czy na ich spodzie nie ma drobnych szkodników. Lepiej zrezygnować z rośliny, która wygląda na osłabioną, nawet jeśli jej kwiaty robią duże wrażenie. Znaczenie ma także sposób przechowywania kwiatów. Chryzantemy stojące przez długi czas na mrozie mogą szybciej stracić swój dekoracyjny wygląd. Przy zakupie warto więc zapytać sprzedawcę, w jakich warunkach były trzymane.

Jak zadbać o chryzantemy po zakupie? Dzięki temu będą zdobić grób dłużej

Nawet zdrowa roślina potrzebuje odpowiednich warunków. Po przyniesieniu jej na cmentarz należy ustawić doniczkę w miejscu, w którym kwiaty nie będą narażone na silny wiatr. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie przemoczona. W chłodniejsze dni podlewanie zwykle trzeba ograniczyć, dostosowując je do pogody i wilgotności podłoża. Trzeba też pamiętać, że odporność chryzantem na niskie temperatury zależy od odmiany. Nie wszystkie dobrze znoszą przymrozki, dlatego przed zakupem warto upewnić się, czy wybrany gatunek nadaje się do pozostawienia na zewnątrz.

Kupując chryzantemy na Wszystkich Świętych, nie kieruj się wyłącznie ceną i wyglądem kwiatów. Zdrowe liście, mocne łodygi oraz prawidłowy stan korzeni to rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Szczególnie dokładnie obejrzyj spód doniczki i sprawdź, czy podłoże nie jest nadmiernie mokre. Dzięki temu unikniesz zakupu rośliny, która straci urok już po kilku dniach.

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