Moda wraca w odświeżonym wydaniu. Legginsy capri znowu na topie. Wiele osób ich nienawidziło

Moda często powraca, a legginsy capri, niegdyś kontrowersyjny element garderoby, obecnie zaskakująco wracają do łask, pojawiając się na wybiegach i w stylizacjach ulicznych.

Zmiana percepcji legginsów capri wynika z ewolucji ich fasonu i sposobu noszenia, co sprawia, że przestają być kojarzone z modową wpadką, a stają się częścią świadomych stylizacji.

Współczesne capri charakteryzują się lepszymi materiałami, dopracowanymi krojami i nawiązują do estetyki lat 90. oraz sportowej elegancji, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie w codziennej modzie.

Kluczem do obecnej popularności legginsów capri jest ich nowa stylizacja, uwzględniająca proporcje, detale i stonowane kolory, co przekonuje nawet sceptyków do ich wygody i uniwersalności.

Przez długi czas legginsy capri kojarzyły się głównie z modą sprzed kilkunastu lat i stylizacjami, które raczej nie budziły zachwytu. Skrócona nogawka, kończąca się w połowie łydki, uchodziła za mało korzystną dla sylwetki i trudną do wystylizowania. Nic więc dziwnego, że wiele osób deklarowało wobec nich otwartą niechęć. Teraz jednak projektanci i stylistki pokazują, że problemem nie był sam fason, a sposób jego noszenia.

Legginsy capri to nowy hit wiosny 2026

Nowe capri różnią się od tych sprzed lat niemal wszystkim. Są wykonane z lepszych materiałów, mają dopracowane kroje i często nawiązują do estetyki lat 90. oraz stylu sportowej elegancji. Pojawiają się w zestawach z oversize’owymi marynarkami, minimalistycznymi topami i balerinami na nowo zdefiniowanymi przez modę uliczną. Dzięki temu przestają wyglądać jak element stroju na siłownię, a zaczynają funkcjonować jako pełnoprawna część codziennych stylizacji.

Noszą je największe gwiazdy

To właśnie zmiana kontekstu sprawiła, że legginsy capri wracają do łask. Dziś nosi się je zupełnie inaczej niż kiedyś, z dużą świadomością proporcji i detali. Wysoki stan optycznie wydłuża nogi, dopasowana góra równoważy skróconą nogawkę, a odpowiednie dodatki nadają całości modowy charakter. Coraz częściej wybierane są stonowane kolory jak na przykład czerń, szarość, beż lub czekoladowy brąz, które dodają im elegancji.

Co ciekawe, nawet osoby, które jeszcze niedawno deklarowały, że nigdy ich nie założą, dziś przyznają, że w nowej wersji capri potrafią być wygodne, stylowe i zaskakująco uniwersalne. Wygląda więc na to, że jeden z najbardziej znienawidzonych trendów ostatnich lat właśnie przeżywa swój modowy comeback.

Legginsy capri to krótsza wersja klasycznych legginsów, które kończą się zwykle w połowie łydki, dzięki czemu są idealne na cieplejsze dni. Charakteryzują się dużą elastycznością i dopasowaniem do ciała, co zapewnia wygodę zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i na co dzień. Często wykonane są z oddychających materiałów, które dobrze odprowadzają wilgoć. Dodatkowo łączą funkcjonalność ze stylem, dlatego łatwo dopasować je do różnych sportowych i casualowych stylizacji.

