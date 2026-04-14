Donald Tusk reklamuje kurtki w internecie? Zdjęcie premiera zaskoczyło klientów sklepu

Widok Donalda Tuska promującego odzież na Zalando to z pewnością spore zaskoczenie. W poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych zaczęły krążyć zrzuty ekranu ze znanego sklepu internetowego. Widać na nich mężczyznę o twarzy premiera, który prezentuje wiosenną kurtkę marki Ellesse. Wielu internautów początkowo sądziło, że to zwykły dowcip, jednak po wejściu na stronę sklepu okazywało się, że fotografia faktycznie tam widnieje.

Sobowtór Donalda Tuska na Zalando?

Część krajowych portali błyskawicznie podjęła temat, wysnuwając teorie o rzekomym sobowtórze szefa rządu. Rzeczywistość okazała się jednak inna, ponieważ mamy tu do czynienia z ingerencją sztucznej inteligencji. Weryfikacja tej informacji była niezwykle prosta, gdyż w konkurencyjnych sklepach ta sama kurtka jest prezentowana przez oryginalnego modela, który w ogóle nie przypomina polskiego premiera. Administracja platformy Zalando zareagowała na zamieszanie i obecnie odnośnik do produktu został całkowicie zablokowany. Warto jednak zaznaczyć, że jeszcze w godzinach porannych oferta była w pełni dostępna dla kupujących.

Twarz Donalda Tuska na Zalando. Oferta usunięta

Grafika z wizerunkiem Prezesa Rady Ministrów wywołała ogromne poruszenie w sieci. Wbrew krążącym plotkom, na zdjęciu nie uwieczniono żadnego sobowtóra. Dokładnie ten sam element garderoby znajduje się w asortymencie sklepu AboutYou.pl, gdzie widnieją nienaruszone fotografie oryginalnego modela. Jak już wspomniano, platforma Zalando wyłączyła dostęp do kontrowersyjnej podstrony. Obecnie po kliknięciu w stary adres URL pojawia się następujący komunikat:

Ta strona wyszła z mody. Strona nie istnieje. Może sprawdź jeszcze raz link? Albo użyj wyszukiwarki powyżej, aby znaleźć to, co Cię interesuje.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli Zalando z prośbą o oficjalne stanowisko w tej nietypowej sprawie, jednak do chwili wydania tego tekstu nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Zarówno fotografie autentycznego modela, jak i przeróbkę z twarzą szefa rządu można zobaczyć w naszej galerii. Niewykluczone, że przez tę niecodzienną sytuację kurtka marki Ellesse stanie się prawdziwym hitem sprzedażowym.

