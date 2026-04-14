Zapomnij o hortensji. Ten krzew kwitnie nieprzerwanie przez długie miesiące i jest znacznie bardziej odporny na upały

Hortensje to popularne kwiaty ogrodowe, cenione za efektowne kwiatostany i różnorodność barw, kwitnące od lata do jesieni.

Istnieje jednak alternatywa - lagerstroemia indyjska, krzew z Azji, który kwitnie spektakularnie przez 3-4 miesiące.

Lagerstroemia jest bardziej odporna na upały i słońce niż hortensje. Dowiedz się, czy ten egzotyczny krzew to idealny wybór do Twojego ogrodu!

Hortensje urzekają swą różnorodnością. Ich kwitnienie, zazwyczaj od wczesnego lata do jesieni, potrafi zamienić ogród w bajkową krainę barw - od bieli, przez róż, błękit, aż po fiolet. Są stosunkowo łatwe w uprawie, choć wymagają odpowiedniego stanowiska (półcień, wilgotna, żyzna gleba) i regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Widok kwitnących hortensji to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli letniego ogrodu. Jednak dla tych, którzy szukają czegoś bardziej spektakularnego i odpornego na coraz cieplejsze lata, odpowiednim wyborem może być lagerstroemia indyjska. Ten niezwykły, pochodzący z Azji krzew powoli podbija serca polskich ogrodników.

Lagerstroemia indyjska - spektakularna alternatywa dla hortensji o większej wytrzymałości

Lagerstroemia indyjska wyróżnia się wyjątkowo obfitym i długim kwitnieniem, które może trwać nawet 3-4 miesiące. Jej kwiaty, przypominające delikatną bibułę, pojawiają się w intensywnych odcieniach różu, fioletu, czerwieni czy bieli, tworząc spektakularny efekt w ogrodzie. Co więcej, lagerstroemia indyjska jest znacznie bardziej odporna na wysokie temperatury niż hortensje. Doskonale radzi sobie w czasie upałów i lepiej znosi okresowe susze, dzięki czemu sprawdza się w ogrodach narażonych na silne nasłonecznienie.

Wymagania i uprawa w Polsce

Choć lagerstroemia indyjska preferuje ciepły klimat, dzięki selekcji i hodowli powstały odmiany bardziej odporne na mróz, które z powodzeniem można uprawiać w Polsce. Wymaga stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatru oraz żyznej, przepuszczalnej gleby. Młode rośliny w pierwszych latach po posadzeniu wymagają okrywania na zimę. Lagerstroemię indyjską należy również regularnie podlewać, a wiosną również nawozić. Natomiast jesienią nie można zapomnieć o przycięciu krzewów i usunięciu pędów chorych i suchych. Dzięki tym prostym zabiegom będziemy mogli cieszyć się pięknymi kwiatami przez długie miesiące.

Choć hortensje wciąż pozostają klasyką, lagerstroemia indyjska może być ciekawą alternatywą dla osób poszukujących rośliny bardziej efektownej, długo kwitnącej i lepiej przystosowanej do cieplejszego klimatu.

