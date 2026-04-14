Ten gadżet to marzenie większości dzieci. Teraz Biedronka przeceniła go aż o 300 zł!

Trampoliny ogrodowe od lat cieszą się ogromną popularnością wśród rodzin z dziećmi. To nie tylko forma rozrywki, ale także sposób na aktywność fizyczną, rozwijanie koordynacji i poprawę kondycji. Skakanie na trampolinie angażuje wiele partii mięśni, a przy tym daje mnóstwo radości. Nic dziwnego, że dzieci potrafią spędzać na niej całe godziny, szczególnie w cieplejsze dni.

Trampolina z Biedronki

Rodzice coraz częściej wybierają takie rozwiązania, które łączą zabawę z ruchem na świeżym powietrzu. Trampolina w ogrodzie skutecznie odciąga dzieci od ekranów i zachęca do aktywności. Dodatkowo nowoczesne modele są wyposażone w zabezpieczenia, takie jak siatki ochronne czy stabilne konstrukcje, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania. To inwestycja, która szybko się zwraca w uśmiechu dzieci.

Promocja na trampolinę z Biedronki

Obecnie w Biedronce można znaleźć wyjątkowo atrakcyjną ofertę na trampolinę Jumi Motion 8FT o średnicy 244 cm. Jej cena została obniżona z 799 zł do 499 zł, co oznacza aż 300 zł oszczędności. To solidny model przeznaczony do użytku ogrodowego, który sprawdzi się zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych dzieci.

Trampolina została wyposażona w zewnętrzną siatkę zabezpieczającą, która chroni przed wypadnięciem podczas skakania, a dodatkowo posiada drabinkę ułatwiającą wchodzenie i schodzenie. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o stabilności i bezpieczeństwie, a maksymalne obciążenie wynosi 110 kg.

Powierzchnia do skakania o średnicy 202 cm zapewnia dużą przestrzeń do zabawy. Warto też zwrócić uwagę na miękką piankę osłaniającą sprężyny, co minimalizuje ryzyko urazów. To świetna okazja dla osób, które planują zakup trampoliny przed sezonem wiosenno-letnim, w tej cenie trudno znaleźć równie dobrze wyposażony model.