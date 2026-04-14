To warzywo najlepiej jeść na surowo. Obniża cholesterol i opóźnia procesy starzenia skóry

Surowe warzywa to klucz do zdrowia, jednak często o nich zapominamy, zwłaszcza o jednym, powszechnie dostępnym w Polsce.

Gotowanie niszczy cenne składniki, a to warzywo to prawdziwa bomba witaminowa, pełna beta-karotenu i antyoksydantów.

Jego regularne spożywanie wspiera wzrok, obniża cholesterol i opóźnia starzenie skóry - dowiedz się, jak łatwo włączyć je do diety!

Proces gotowania, smażenia czy pieczenia, choć często niezbędny do przygotowania smacznych potraw, niestety niszczy wiele cennych składników odżywczych. Surowe warzywa natomiast zachowują pełnię swoich właściwości, dostarczając nam żywych enzymów, które wspierają pracę układu pokarmowego i optymalizują wchłanianie składników odżywczych. Wśród bogactwa surowych warzyw, szczególne miejsce zajmuje marchewka. Ten niepozorny korzeń, dostępny przez cały rok, jest prawdziwą bombą witaminową i, według wielu specjalistów, powinien na stałe zagościć w naszej codziennej diecie.

Co sprawia, że marchewka jest tak wyjątkowa?

Według specjalistów warto sięgać po marchewkę każdego dnia, ponieważ jest niezwykle wartościowa dla zdrowia. Marchewka to jedno z najbogatszych źródeł beta-karotenu, prowitaminy A, która w organizmie przekształca się w witaminę A. Witamina A jest niezbędna dla prawidłowego widzenia, wspiera układ odpornościowy, a także odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowej skóry i błon śluzowych. Badania naukowe wielokrotnie potwierdziły, że regularne spożywanie marchewki, zwłaszcza w surowej postaci, może przyczynić się do obniżenia poziomu "złego" cholesterolu (LDL) we krwi. Zawarty w niej błonnik pokarmowy wiąże cholesterol w przewodzie pokarmowym, zapobiegając jego wchłanianiu, a przeciwutleniacze chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. Marchew opóźnia procesy starzenia skóry, właśnie dzięki zawartości beta-karotenu i innych antyoksydantów, które są odpowiedzialne za jej niezwykłe właściwości odmładzające. Chronią one komórki skóry przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które są główną przyczyną powstawania zmarszczek i utraty jędrności. Regularne spożywanie marchewki sprawia, że skóra staje się bardziej promienna, elastyczna i odporna na negatywne czynniki zewnętrzne. Oprócz beta-karotenu, marchewka dostarcza również witaminy K, witaminy C, potasu, błonnika, biotyny i wielu innych cennych składników odżywczych, które wspierają ogólny stan zdrowia.

Jak włączyć marchewkę do codziennej diety?

Jedzenie surowej marchewki jest niezwykle proste. Możesz ją chrupać jako zdrową przekąskę między posiłkami, dodać do sałatek, surówek, kanapek czy wrapów. Starta marchewka doskonale sprawdzi się jako dodatek do jogurtu naturalnego z orzechami, a nawet do zdrowych koktajli owocowo-warzywnych. Ważne jest, aby spożywać ją regularnie, najlepiej każdego dnia, aby w pełni wykorzystać jej prozdrowotne właściwości.

