Zakop to w doniczce z paprotką. Roślina odżyje i wypuści mnóstwo nowych liści

Mimo że paprotka nie należy do najtrudniejszych w uprawie, wymaga przestrzegania kilku ważnych zasad, by zachwycać wyglądem.

Często pada ofiarą groźnych szkodników oraz infekcji, co wymusza stosowanie regularnej ochrony.

Z pomocą przychodzi sprawdzony, domowy trik pełniący funkcję potężnego i naturalnego antybiotyku dla roślin.

Domowy nawóz do paprotki z czosnku. Wystarczy zakopać ząbki w doniczce

Paprotka to roślina, która w latach 90. królowała w niemal każdym polskim mieszkaniu, a dziś mnóstwo osób uprawia ją z ogromnym sentymentem. Uchodzi za mało skomplikowaną w utrzymaniu, jednak żeby cieszyć się bujnymi i zielonymi liśćmi przez okrągły rok, trzeba trzymać się kilku kluczowych wytycznych. Największym problemem w przypadku tego gatunku jest ogromna podatność na choroby grzybowe i inwazje szkodników. Właśnie z tego powodu warto sięgnąć po domowe metody wzmocnienia. Rewelacyjnie sprawdzi się tutaj zwykły czosnek, który zadziała jak naturalny antybiotyk, bezlitośnie zwalczając niebezpieczne bakterie oraz grzyby. Wystarczy wcisnąć w ziemię w doniczce trzy lub cztery ząbki czosnku, aby zagwarantować roślinie ogromną dawkę odporności. Efekty tej prostej kuracji zauważysz już po kilku dobach, gdy kwiat zacznie wypuszczać nowe, wyraźnie grubsze pędy i błyskawicznie się zazieleni.

Zasady pielęgnacji paprotki domowej. Uważaj na podlewanie i stanowisko

Prawidłowy wzrost paprotki zależy w dużej mierze od wilgotności podłoża oraz samego otoczenia. Ziemia w doniczce powinna być stale umiarkowanie mokra, co z łatwością osiągniesz, nawadniając roślinę średnio raz lub dwa razy w tygodniu. W okresie jesienno-zimowym niezbędne jest dodatkowe zraszanie liści przy użyciu miękkiej wody, ponieważ zbyt suche powietrze błyskawicznie doprowadza do usychania rośliny. Z drugiej strony musisz mocno uważać na przelanie paprotki, którego głównym objawem jest masowe żółknięcie i opadanie liści, podczas gdy usychanie samych brzegów to sygnał o braku odpowiedniej wilgoci w powietrzu. Paprotka domowa najlepiej czuje się w miejscach z dostępem do rozproszonego światła, z dala od bezpośrednich, palących promieni słonecznych. Pamiętaj jednak, że całkowite odcięcie od dostępu do światła i postawienie doniczki z kwiatem w najciemniejszym kącie pokoju sprawi, że roślina bardzo szybko zmarnieje i straci swój urok.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

Jak pielęgnować wrzosy i wrzośce