Olga Frycz odsłania brzuch po trzech ciążach! Aktorka szczerze o powrocie do formy

Olga Frycz powitała na świecie syna trzy miesiące temu

W lutym bieżącego roku Olga Frycz powitała na świecie swojego pierwszego syna. Chłopiec o imieniu Jaś powiększył rodzinę, dołączając do dwóch starszych sióstr. Córki są owocem wcześniejszych związków aktorki. Obecnie gwiazda od ponad dwunastu miesięcy pozostaje w narzeczeństwie z tancerzem Albertem Kosińskim. Za pośrednictwem mediów społecznościowych artystka podzieliła się z obserwatorami swoimi planami dotyczącymi odzyskania sylwetki sprzed okresu ciąży.

Nasz synek ma już 3 miesiące, a ja, za zgodą lekarza, zaczynam spokojny powrót do formy. To dla mnie osobisty proces odzyskiwania energii, siły i dobrego samopoczucia po ciąży - bez pośpiechu, bez porównań, bez presji. Świadome dbanie o siebie po ciąży to dla mnie kilka równoległych obszarów: ciało, głowa, emocje i zdrowie, dlatego stawiam na świadomą suplementację dopasowaną do potrzeb kobiet w tym okresie - pisała Frycz.

Gwiazda wspomniała w swoim internetowym komunikacie o regularnym zażywaniu witamin. Aktorka nie ukrywała przed swoimi odbiorcami faktu, że zamieszczona publikacja jest w postem sponsorowanym.

W trakcie ciąży i po porodzie stosowałam kompleksową suplementację (...), źródło DHA będącego budulcem mózgu dziecka, którego podaż istotna jest od początku ciąży aż do końca karmienia piersią - pisała.

Olga Frycz bez wahania prezentuje brzuch po trzeciej ciąży

Oprócz tekstu na profilu artystki pojawiło się krótkie wideo. Pokazuje ono matkę z niemowlakiem w domowym zaciszu oraz na spacerze. W trakcie nagrania Olga Frycz śmiało podwija koszulkę i chwali się nagim brzuchem. Dla wielu pań pokazywanie ciała krótko po rozwiązaniu bywa niekomfortowe. Naturalne krągłości są jednak tylko wspaniałym dowodem na ogromną pracę kobiecego organizmu przy wydaniu na świat nowego człowieka.

Wiem jednak, że nie ma jednego "idealnego" schematu dla każdej mamy, a najważniejsze jest słuchanie swojego ciała i dawanie mu czasu na regenerację. Trzymamy z każdą wersją Ciebie! - podsumowała Frycz.

Narzeczony aktorki zareagował na publikację poprzez zostawienie w komentarzach kilku czerwonych serc. Z kolei fani gwiazdy natychmiast podzielili się pod wpisem swoimi własnymi przemyśleniami.

"Brawo ty", "Pięknie wyglądasz", "Brzuch po ciąży to naprawdę ciężka sprawa. Wiem po sobie, bo mam czwórkę dzieci i już od czterech lat próbuję wrócić do formy. Miałam konsultacje z lekarzami, ćwiczenia, gimnastykę, cały czas trzymam dietę, a mimo to bardzo ciężko zgubić brzuch po ciążach", "Dziewczyny, nie jesteśmy robotami".

