WOS matura 2026 odpowiedzi. Co było na egzaminie? Rozwiązane zadania [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Rozszerzony test z wiedzy o społeczeństwie to niezwykle trudne wyzwanie humanistyczne. Sama teoria nie wystarczy, bo uczniowie muszą sprawnie analizować skomplikowane materiały źródłowe. Prognozowaliśmy, że w zestawach rozwiązywanych przez młodzież z całą pewnością zamieszczono:

urywki ważnych aktów prawnych, takich jak Konstytucja RP,

zestawienia statystyczne opracowane jako tabele i wykresy,

różne artykuły publicystyczne i naukowe do zinterpretowania,

mapy oraz ryciny obrazujące ważne wydarzenia polityczne.

Maksymalny wynik za perfekcyjne wykonanie całego testu wynosi dokładnie 60 punktów. Oficjalne materiały z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawiły się na stronie oraz u nas w okolicach godziny 14:00.

Przewidywane tematy zadań na maturze z WOS 2026 dla uczniów

Mimo zachowania pełnej poufności materiałów egzaminacyjnych, skrupulatne przejrzenie dawnych testów oraz oficjalnych wytycznych daje dość klarowny obraz pewniaków. Uczniowie zmierzyli się najpewniej z następującymi obszarami:

krajowego ustroju, gdzie kluczowe pozostają kompetencje rządu, głowy państwa oraz obu izb parlamentu, stanowiące absolutny fundament tego przedmiotu,

praw człowieka, co wymaga interpretacji zapisów konstytucyjnych, zrozumienia trójpodziału władzy i obowiązków narzuconych na obywateli,

krajowego systemu politycznego, gdzie sprawdzana jest wiedza o partiach, mechanizmach wyborczych czy najważniejszych regułach funkcjonowania demokracji,

relacji międzynarodowych, ponieważ temat działania struktur Unii Europejskiej czy ONZ to stały element arkuszy.

Oszustwa i przecieki z matury WOS 2026. Fałszywe arkusze CKE

Każdego roku przed maturami internet zalewają oferty sprzedaży rzekomych arkuszy egzaminacyjnych. Należy jasno podkreślić: to niemal zawsze próby oszustwa, mające na celu wyłudzenie pieniędzy lub danych. Centralna Komisja Egzaminacyjna strzeże treści arkuszy aż do momentu rozpoczęcia egzaminu, a za korzystanie z nielegalnych materiałów grozi unieważnienie matury. Zamiast tracić czas i nerwy na szukanie przecieków, skup się na tym, co naprawdę da Ci przewagę.

Potencjalne zadania na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie 2026

Poniżej znajduje się analiza kilku zadań, które mogły pojawić się w arkuszu maturalnym z WOSu.

Zadanie z systemu organów państwowych

Treść zadania: Na podstawie fragmentu Konstytucji RP należy wskazać organ, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Analiza i odpowiedź: Przytoczony Art. 213 Konstytucji opisuje kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to organ konstytucyjny powołany do ochrony tych właśnie wartości. Prawidłowa odpowiedź to D. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Treść zadania: Należy uzupełnić informacje o organie z zadania 8.1.

Analiza i odpowiedź:

Nazwa jednoosobowego organu konstytucyjnego (1.): Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji .

. Nazwa organu powołującego (2.): Członków KRRiT powołują: Sejm, Senat i Prezydent RP.

Okres kadencji (3.): Kadencja członków KRRiT trwa 6 lat.

Zadanie z konstrukcji samorządu terytorialnego

Treść zadania: Na podstawie schematu przedstawiającego wybory organów samorządu terytorialnego, należy nazwać organy oznaczone literami A i B.

Analiza i odpowiedź:

A: Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to sejmik województwa .

Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to . B: Organ wykonawczy w gminie wiejskiej, wybierany bezpośrednio przez wyborców. Jest to wójt.

Treść zadania: Należy podać nazwę funkcji osoby przewodniczącej zarządowi powiatu.

Analiza i odpowiedź: Przewodniczącym zarządu powiatu jest starosta.

Zadania ze stosunków międzynarodowych

Treść zadania: Na podstawie tekstu opisującego masowe mordy ludności cywilnej (wspomniano o Kigali, Hutu, Tutsi), należy podać nazwę państwa, w którym te wydarzenia miały miejsce.

Analiza i odpowiedź: Opisane wydarzenia to ludobójstwo, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 roku.

Treść zadania: Należy podać pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej, która podjęła decyzję o utworzeniu misji pokojowej.

Analiza i odpowiedź: Organizacją odpowiedzialną za misje pokojowe na świecie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zadania z systemu partyjnego i finansowania partii

Treść zadania: Zadanie dotyczy finansowania partii politycznych, subwencji z budżetu państwa i zasady stopniowej degresji.

Analiza:

Zadanie pyta o uzasadnienie, dlaczego zasada stopniowej degresji (im więcej głosów, tym proporcjonalnie mniejsza kwota dotacji za każdy kolejny głos) przyczynia się do wzmocnienia pluralizmu politycznego. Uzasadnienie: Zasada ta zapobiega nadmiernej dominacji finansowej największych partii i daje szansę na funkcjonowanie również mniejszym ugrupowaniom, które przekroczyły próg uprawniający do subwencji. Wyrównuje to w pewnym stopniu szanse na scenie politycznej.