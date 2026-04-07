Offset postrzelony! Co wiadomo o stanie zdrowia rapera i byłego męża Cardi B?

Offset ofiarą strzelaniny na Florydzie

Offset został postrzelony w poniedziałek w pobliżu Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood w mieście Hollywood na Florydzie. Informację potwierdził amerykański serwis TMZ.

Policja Seminole była natychmiast na miejscu i sytuację szybko opanowano. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Śledztwo trwa. Teren jest zabezpieczony i nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. Obiekt działa normalnie - powiedział w rozmowie z mediami rzecznik policji Seminole.

Fanów najbardziej interesuje stan zdrowia Offseta. Czy raper z tego wyjdzie? Są informacje.

ZOBACZ TAKŻE: Lady Gaga odwołała koncert przez chorobę w ostatniej chwili. "Mój stan się pogorszył"

Cardi B podarowała mężowi pieniądze i striptizerki | ESKA XD - Hotplota #13

Stan zdrowia Offseta

TMZ udało się ustalić, w jakim stanie aktualnie jest Offset. Jak poinformowała policja, raper "czuje się dobrze" i "obecnie przebywa w szpitalu, gdzie otrzymuje pomoc medyczną".

Jesteśmy świadomi incydentu, do którego doszło po godzinie 19:00 w poniedziałek w strefie przed Seminole Hard Rock Hollywood, w wyniku którego jedna osoba odniosła obrażenia niezagrażające życiu i została przewieziona do Memorial Regional Hospital w Hollywood - mówił rzecznik policji.

Kim jest Offset?

Offset, właściwie Kiari Kendrell Cephus, to amerykański raper urodzony w 1991 roku, najbardziej znany jako członek trio Migos. Popularność zdobył dzięki hitom takim jak "Bad and Boujee", które uczyniły grupę jednym z najważniejszych zespołów trapowych XXI wieku. Poza działalnością w Migos rozwija karierę solową, wydając albumy i współpracując z wieloma artystami sceny hip-hopowej. Był mężem Cardi B, z którą ma trójkę dzieci. Ślub wzięli we wrześniu 2017 roku, a rozstali się w 2024 roku, kiedy Cardi B poinformowała, że złożyła pozew o rozwód.