Alain Prost, były mistrz Formuły 1. Co wydarzyło się w jego szwajcarskiej willi?

Były mistrz świata Formuły 1, 71-letni Alain Prost, został brutalnie zaatakowany w swoim domu w Nyonie nad Jeziorem Genewskim. Do zdarzenia doszło we wtorek rano, kiedy grupa włamywaczy wtargnęła do rezydencji sportowca. Podczas próby obrony, Prost doznał urazu głowy i musiał zostać przewieziony do szpitala, co potwierdziły doniesienia szwajcarskiego dziennika „Blick”.

Włamywacze zmusili syna legendarnego kierowcy do otwarcia sejfu, co umożliwiło im kradzież cennych przedmiotów. Wartość skradzionego łupu nie została oficjalnie ujawniona przez policję, jednak szacuje się, że była ona bardzo wysoka. Śledztwo w sprawie napadu jest intensywnie prowadzone przez szwajcarskie służby, mające na celu ustalenie tożsamości sprawców i ich zatrzymanie.

Kariera Alaina Prosta i reakcja rodziny na traumatyczne wydarzenia

Alain Prost to jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formuły 1, czterokrotnie zdobywający tytuł mistrza świata. Triumfował w barwach McLarena w latach 1985, 1986 i 1989, a swój czwarty i ostatni tytuł wywalczył w 1993 roku, reprezentując zespół Williamsa. Jego osiągnięcia sportowe uczyniły go ikoną motorsportu i zapewniły mu międzynarodową sławę.

Rodzina Alaina Prosta nie wydała dotychczas oficjalnego oświadczenia, ale wiadomo, że zdarzenie wywarło na nich bardzo silny wpływ emocjonalny, wymagając wsparcia psychologicznego. Szwajcarska policja, prowadząc szeroko zakrojone poszukiwania, w tym punkty kontrolne na drogach, nie zdołała dotąd zatrzymać sprawców, którzy, jak przypuszczają śledczy, uciekli do Francji. Nieoficjalnie podaje się, że Prost wrócił już do Dubaju, gdzie spędza większość roku.

Wzrost liczby napadów w regionie Jeziora Genewskiego

Napad na Alaina Prosta wpisuje się w szerszy trend wzrostu liczby rabunków na wille milionerów w regionie Jeziora Genewskiego. Statystyki pokazują, że tylko w 2025 roku odnotowano aż 18 podobnych incydentów, co świadczy o rosnącym zagrożeniu dla zamożnych mieszkańców tej prestiżowej okolicy. Miejscowe władze i policja intensyfikują działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec kolejnym przestępstwom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.