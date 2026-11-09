Przepis na piernik staropolski. Chcesz mieć idealnie miękkie i aromatyczne ciasto na święta? Najwyższy czas je przygotować!

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-11-09 10:00

Piernik staropolski to jeden z tych wypieków, które kojarzą się z prawdziwym smakiem Bożego Narodzenia. Pachnie miodem, cynamonem i korzennymi przyprawami, a po przełożeniu powidłami śliwkowymi staje się miękki i przyjemnie wilgotny. Jego przygotowanie wymaga jednak wcześniejszego zaplanowania. Sekret tradycyjnego ciasta tkwi w dojrzewaniu – surową masę najlepiej odstawić w chłodne miejsce na kilka tygodni. Jeśli chcemy podać piernik na święta, właśnie teraz jest dobry moment, by zabrać się do pracy.

Kula ciasta na piernik w misce obok miodu, mąki, jajek i przypraw. O przepisie na święta przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI Ciasto na staropolski piernik dojrzewający powinno leżakować 5-6 tygodni, więc listopad to pora by je przygotować
  • Piernik staropolski najlepiej przygotować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ sekret jego wyjątkowego aromatu i konsystencji tkwi w odpowiednio długim dojrzewaniu surowego ciasta.
  • Do przygotowania tradycyjnego wypieku potrzebne są m.in. mąka pszenna, naturalny miód, masło, cukier, jajka i aromatyczna przyprawa korzenna, a do przełożenia najlepiej sprawdzą się powidła śliwkowe.
  • Po upieczeniu blaty piernikowe mogą być twarde, ale nie należy się tym martwić – po przełożeniu powidłami i odstawieniu na kilka dni stopniowo nabiorą wilgoci i staną się miękkie.
  • Gotowy piernik warto przechowywać w chłodnym miejscu i zabezpieczyć przed wysychaniem, a tuż przed świętami udekorować polewą czekoladową, lukrem lub posiekanymi orzechami.

Składniki na piernik staropolski

Z podanych proporcji można przygotować kilka blatów piernikowych, które po przełożeniu powidłami stworzą duże, świąteczne ciasto.

  • 1 kg mąki pszennej,
  • 500 g naturalnego miodu,
  • 250 g masła,
  • 400 g cukru,
  • 3-4 jajka,
  • 3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej,
  • 125 ml mleka,
  • około 50 g przyprawy do piernika,
  • pół łyżeczki soli,
  • około 750 g-1 kg powideł śliwkowych do przełożenia.

Do dekoracji można przygotować polewę czekoladową, lukier lub posiekane orzechy.

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Jak przygotować ciasto na piernik staropolski?

W garnku na małym ogniu podgrzewamy miód, masło i cukier. Całość mieszamy, aż składniki się połączą, a cukier rozpuści. Nie trzeba długo gotować masy. Ważne, aby nie dopuścić do jej przypalenia. Następnie zdejmujemy garnek z palnika i odstawiamy zawartość do całkowitego wystudzenia. W dużej misce łączymy mąkę, przyprawę do piernika i sól. Do przestudzonej masy miodowej dodajemy jajka, a następnie suche składniki. Sodę rozpuszczamy w mleku i również wlewamy do miski. Całość dokładnie wyrabiamy, aż powstanie jednolite ciasto. Na tym etapie masa może być dość miękka i lepka. Nie należy dosypywać zbyt dużo mąki, ponieważ podczas dojrzewania zgęstnieje.

Gotowe ciasto przekładamy do czystego szklanego, ceramicznego lub kamionkowego naczynia. Przykrywamy je ściereczką albo pokrywką i odstawiamy w chłodne miejsce, najlepiej do lodówki. Tradycyjnie ciasto powinno dojrzewać przez około 4-6 tygodni. W wielu przepisach za minimalny czas uznaje się dwa tygodnie, ale dłuższe leżakowanie pozwala uzyskać bardziej charakterystyczny aromat.

Piernik staropolski - pieczenie i przekładanie piernika

Dojrzałe ciasto wyjmujemy z lodówki i dzielimy na trzy równe części. Każdą z nich rozwałkowujemy na placek o grubości około pół centymetra, dopasowany do wielkości blachy. Blaty pieczemy osobno w piekarniku nagrzanym do 170-175 stopni Celsjusza przez około 15-20 minut. Czas może się różnić w zależności od grubości ciasta i piekarnika, dlatego warto kontrolować stopień wypieczenia.

Po upieczeniu blaty pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Mogą wydawać się twarde – to normalne na tym etapie. Następnie podgrzewamy powidła śliwkowe, aby łatwiej było rozprowadzić je na cieście. Każdy blat smarujemy warstwą nadzienia i układamy jeden na drugim. Wierzch można obciążyć deską lub płaską tacą, a następnie odstawić piernik w chłodne miejsce na kilka dni. W tym czasie ciasto nabierze wilgoci i zmięknie.

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