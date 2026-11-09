WTA Finals w Indian Wells. Kto zaskoczył na starcie turnieju?

Pierwsze mecze grupy A

Zmagania zainaugurowało starcie, w którym Czeszka Linda Noskova pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk wynikiem 6:2, 6:4. W drugim spotkaniu doszło do wewnątrz amerykańskiego pojedynku. Coco Gauff okazała się ostatecznie lepsza od Jessiki Peguli, wygrywając cały mecz 6:4, 6:7 (5-7), 6:2. Dzięki pewnemu zwycięstwu bez straty seta liderką tabeli po pierwszej kolejce została młoda czeska tenisistka. Rywalizacja na twardych kortach zapowiada się niezwykle interesująco.

We wtorek zostaną rozegrane kolejne pojedynki w tej fazie grupowej. Czeska zawodniczka zmierzy się z utalentowaną Gauff. Marta Kostiuk zagra z kolei z Jessicą Pegulą, walcząc o pierwsze punkty w tym turnieju. Pierwotnie w grupie A miała wystąpić aktualna rakieta numer jeden Jelena Rybakina. Kazaszka wycofała się jednak ze względu na chorobę przed startem zawodów, a jej miejsce zajęła właśnie Kostiuk.

Kto zagra w poniedziałek?

Na poniedziałek zaplanowano również bardzo interesujące spotkania w ramach grupy B. Białorusinka Aryna Sabalenka stanie do rywalizacji z reprezentantką Czech Karoliną Muchovą. Na kort wyjdzie również Rosjanka Mirra Andriejewa, której przeciwniczką będzie Ukrainka Elina Switolina. Wspomniane mecze z pewnością dostarczą sympatykom sportu wielu niesamowitych wrażeń. Harmonogram całej imprezy jest niezwykle napięty.

Tegoroczna edycja zawodów nie ma decydującego wpływu na układ na szczycie światowego rankingu tenisistek. Już wcześniej stało się jasne, że rok na pierwszym miejscu z pewnością zakończy Jelena Rybakina, niezależnie od rezultatów pozostałych spotkań. Prestiżowy turniej potrwa aż do niedzieli. Zwyciężczyni zgarnie na koniec cenne trofeum. Amerykańscy organizatorzy spodziewają się niezwykle zaciętych pojedynków finałowych.