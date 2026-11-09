Zbigniew Boniek wywołał oburzenie po zamachu w Krakowie. Student psychologii ostro odpowiedział byłemu prezesowi PZPN

Sobotni wieczór przyniósł w sieci nietypową aktywność Zbigniewa Bońka, który zamiast zachować przemyślenia dla siebie, postanowił podzielić się nimi publicznie. Wszystko wydarzyło się po zwycięstwie Widzewa Łódź nad Pogonią Szczecin, do czego popularny „Zibi” nawiązał w zadziwiający sposób. Zaledwie kilka godzin wcześniej w Krakowie rozegrał się przecież krwawy dramat w Krakowie. Legendarny reprezentant Polski zdecydował się połączyć te dwie zupełnie sytuacje w jednym wpisie.

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W tym smutnym i tragicznym dniu jedyny promyk nadszedł z najpiękniejszego stadionu… Serce Łodzi nareszcie świętuje pierwsze od dawnego czasu trzy punkty. Tak trzymać

Takie słowa opublikował były prezes PZPN, co natychmiast ściągnęło na niego ogromną falę negatywnych komentarzy. Jeszcze w poniedziałek, 9 listopada, na profilu Zbigniewa Bońka w serwisie X ten kompromitujący wpis pozostawał widoczny. Nie znaleźliśmy też żadnych przeprosin ani słów wyjaśnienia. Pod publikacją „Zibiego” pojawiła się natomiast zwracająca uwagę odpowiedź, której autorem jest student psychologii.

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Wspomniany komentator to Paweł Wasiak, który studiuje psychologię na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i pasjonuje się nowymi technologiami. Jego codzienna praca polega na projektowaniu oraz kodowaniu aplikacji internetowych, które mają wspierać procesy nauki, diagnozy i terapii. W swojej reakcji na internetową aktywność Zbigniewa Bońka Paweł Wasiak bezlitośnie skrytykował nie tylko samego autora posta, ale również całe środowisko piłkarskie.

Ten wpis tylko mi potwierdza, jak zdegenerowane jest całe środowisko piłkarskie w Polsce. Piłkarze. Sędziowie. Działacze. Prezesi związku, zmieniają się tylko nazwiska, etykiety, to czy dbają o swój wizerunek, czy mają wywalone. Ale w gruncie rzeczy kibiców i ogólnie ludzi mają w d***e.

W tak zdecydowanych słowach podsumował sprawę łódzki student. Choć jego wzburzenie zachowaniem byłego prezesa PZPN jest w pełni zrozumiałe, to jednak generalizowanie i ocenianie wszystkich jedną miarą wydaje się przesadą.