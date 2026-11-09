Tradycyjna czerwień idzie w odstawkę. Ten kolor ozdób choinkowych będzie najmodniejszy na Boże Narodzenie 2026

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się, a wraz z nimi rewolucja w dekoracjach: zapomnij o klasycznej czerwieni na choince.

Odkryj, jaki głęboki i elegancki kolor stanie się absolutnym hitem tegorocznych świąt, nadając choince wyrafinowany charakter.

Poznaj idealne połączenia z tym modnym kolorem i dowiedz się, jak łatwo odświeżyć świąteczny wystrój, by twoje drzewko zachwycało stylem.

Choć do Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, trudno nie zauważyć, że przygotowania do świątecznego sezonu powoli nabierają tempa. Sklepy zapełniają się ozdobami, a na półkach pojawiają się pierwsze kolekcje bombek, figurek i dekoracyjnych dodatków. Dla wielu osób to właśnie ten moment oznacza początek poszukiwania inspiracji na tegoroczną choinkę. Jak co roku, nie brakuje klasycznych propozycji. Czerwień, złoto i głęboka zieleń wciąż mają swoich zwolenników, ale w sezonie 2026 coraz wyraźniej widać zmianę kierunku. W świątecznych aranżacjach pojawiają się bardziej stonowane, szlachetne barwy, a jedną z najważniejszych ról odgrywa burgund. Nie jest to zresztą przypadkowy wybór. Ten głęboki, winny odcień łączy w sobie elegancję i przytulność. Jest wyrazisty, ale nie tak intensywny jak klasyczna czerwień. Dzięki temu doskonale odnajduje się zarówno w tradycyjnych wnętrzach, jak i tych urządzonych w bardziej nowoczesnym stylu.

Burgund zamiast czerwieni. Ten kolor będzie hitem na choince 2026

Burgundowe bombki, aksamitne wstążki i dekoracyjne kokardy - właśnie takie dodatki mogą w tym roku zdominować świąteczne drzewka. Odcień kojarzący się z czerwonym winem nadaje aranżacji nieco bardziej wyrafinowanego charakteru. Co ważne, nie odbiera jej przy tym świątecznego klimatu. Jak wykorzystać go w praktyce? Możliwości jest naprawdę sporo. Na choince świetnie zaprezentują się zarówno błyszczące bombki w kolorze burgundu, jak i ich matowe odpowiedniki. Ciekawym rozwiązaniem będą również ozdoby wykonane z weluru, dekoracyjne kwiaty czy szerokie wstążki przewiązane na gałązkach. Nie trzeba jednak od razu rezygnować ze wszystkich posiadanych dekoracji. Jeśli w domu mamy już klasyczne złote bombki albo zielone ozdoby, z powodzeniem możemy połączyć je z nowym kolorem. Właśnie takie zestawienia pozwalają uzyskać ciekawy efekt bez konieczności kupowania całego kompletu dodatków.

Dekoracje świąteczne – efektowna girlanda

Z jakimi kolorami łączyć burgund? Te zestawienia wyglądają wyjątkowo elegancko

Choć burgund sam w sobie jest dość wyrazisty, bardzo dobrze komponuje się z innymi barwami. Szczególnie efektownie prezentuje się w towarzystwie ciemnej zieleni, która pięknie podkreśla jego głębię. To połączenie przypadnie do gustu osobom, które lubią klasyczne świąteczne dekoracje, ale szukają dla nich nieco świeższej odsłony. Warto zwrócić uwagę również na złoto. Najlepiej sprawdzi się jego cieplejsza, lekko przygaszona wersja, która dodaje aranżacji elegancji, ale nie przytłacza całości. Burgundowe bombki zestawione ze złotymi detalami mogą stworzyć naprawdę efektowną kompozycję. Miłośnicy spokojniejszych dekoracji mogą natomiast postawić na połączenie burgundu z kremową bielą, beżem lub odcieniem szampana. Takie zestawienie jest subtelniejsze i dobrze wygląda w jasnych, przytulnych wnętrzach. Ciekawym uzupełnieniem będą także drewniane ozdoby oraz naturalne dodatki.

Jak udekorować choinkę, żeby wyglądała modnie i nie straciła świątecznego charakteru?

Bez względu na to, na jaki kolor postawimy w tym roku, najważniejsze jest, aby nie przesadzać z liczbą kolorów i dodatków. Nawet najpiękniejsze ozdoby mogą stworzyć nieco chaotyczny efekt, jeśli zawiesimy je wszystkie naraz. Warto więc wybrać jeden motyw przewodni i konsekwentnie się go trzymać. Jeśli stawiamy na burgund, dobrym pomysłem będzie połączenie go z ciemną zielenią oraz niewielką ilością złota. Do tego ciepłe lampki, kilka większych ozdób i dekoracyjna wstążka. Taka kompozycja nie potrzebuje już wielu dodatkowych elementów. Warto też pamiętać, że modne dekorowanie nie musi oznaczać wymiany wszystkich ozdób na nowe. Czasami wystarczy dokupić kilka bombek w modnym kolorze, zmienić wstążki albo przygotować własne dekoracje. Efekt może być naprawdę zaskakujący.

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