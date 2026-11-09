Magda Linette wygrała turniej WTA w Chennai! Wielki awans Polki w rankingu

Magda Linette sięgnęła po tytuł w turnieju rangi WTA 250 rozgrywanym w Chennai.

W meczu finałowym Polka wygrała z grającą z numerem "1" Janice Tjen 5:7, 6:1, 6:4.

Triumf w Indiach daje Poznaniance duży skok w rankingu WTA i powrót do TOP 50!

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WTA Chennai. Magda Linette pokonała Janice Tjen w wielkim finale w Indiach

Minione tygodnie nie układały się po myśli 34-letniej reprezentantki Polski. Od czasu wielkoszlemowego Wimbledonu Magda Linette miała wyraźne kłopoty z odnoszeniem kolejnych zwycięstw, jednak końcowa faza sezonu przyniosła długo wyczekiwane przełamanie. Najpierw Poznanianka zanotowała pojedyncze wygrane podczas zawodów w Osace oraz Guangzhou, by pełnię swoich możliwości zaprezentować na kortach w indyjskim Chennai. Podczas zmagań w tym turnieju rangi WTA 250 Polka aż trzy ze swoich czterech spotkań w drodze do finału rozstrzygnęła na swoją korzyść po zaciętych, trzysetowych pojedynkach. Podobny przebieg miało również ostateczne starcie o tytuł, w którym jej rywalką była rozstawiona z numerem pierwszym reprezentantka Indonezji, Janice Tjen.

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Decydujący pojedynek w Indiach rozpoczął się z kilkunastogodzinnym opóźnieniem, co było bezpośrednim skutkiem niesprzyjającej pogody. Kiedy tenisistki ostatecznie pojawiły się na korcie, lepiej w spotkanie weszła zawodniczka z Indonezji. Tjen jako pierwsza wypracowała sobie szanse na przełamanie, a przy remisie 5:5 w partii otwarcia odebrała serwis Poznaniance, by chwilę później przy własnym podaniu zakończyć seta. Oznaczało to, że Magda Linette już w trzecim meczu z rzędu musiała odrabiać straty, z czego znów wywiązała się znakomicie.

Druga odsłona finałowej rywalizacji należała już całkowicie do naszej reprezentantki, która błyskawicznie przełamała przeciwniczkę i pewnie triumfowała 6:1. Trzeci, decydujący set zaczął się w zbliżony sposób, jednak po zdobyciu przewagi przełamania tenisistka z Poznania zmarnowała okazję na powiększenie prowadzenia, przez co na tablicy wyników szybko pojawił się rezultat 3:3. Była to jednak tylko chwilowa słabość, ponieważ w następnym gemie Linette ponownie odebrała podanie rywalce, a potem utrzymała przewagę i zakończyła całe spotkanie wynikiem 6:4.

Zwycięstwo na kortach w Chennai to dla polskiej zawodniczki pierwsze trofeum od lipca 2024 roku, kiedy to okazała się najlepsza w turnieju w Pradze. Za wygraną w Indiach Magda Linette zainkasuje 37 390 dolarów oraz 250 punktów do klasyfikacji WTA. Taki dorobek pozwoli jej przesunąć się w światowym zestawieniu aż o 25 lokat na 43. pozycję, dzięki czemu wyprzedzi między innymi Magdalenę Fręch, która wypadła poza czołową pięćdziesiątkę rankingu.

ZROBIŁA TO! 😍 MAGDA LINETTE MISTRZYNIĄ CHENNAI OPEN 🏆 Po bardzo trudnych miesiącach przyszedł dla Polki radosny czas. To nagroda za to, że nie zwątpiła. Wciąż wierzyła, że stać ją na duże rzeczy. Tydzień rywalizacji w Indiach był niezwykle wymagający od samego początku. Ale Poznanianka za każdym razem znajdowała sposób na wyjście z opresji. Także w finale - przeciwko triumfatorce imprezy sprzed roku, rozstawionej z "1" Janice Tjen. Dzięki temu nasza tenisistka sięgnęła po swój czwarty tytuł rangi WTA 250 w singlu ✅ W najnowszym notowaniu powróci do TOP 50. Linette przesunie się w okolice 43. miejsca (awans o około 25 lokat) i będzie trzecią rakietą Polski w kobiecym zestawieniu - po Idze Świątek i Mai Chwalińskiej 🔥 Wielkie, wielkie brawa dla Magdy 🙌 📸 IG/hasximm | #ChennaiOpen | #zkortu— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) November 9, 2026