Od nastolatka z "Na Wspólnej" do eleganckiego mężczyzny. Tak zmieniał się Jakub Wesołowski

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-07-02 5:20

Mało kto pamięta, jak zaczynał swoją karierę. Jakub Wesołowski, urodzony 2 lipca 1985 roku, przeszedł jedną z najbardziej zaskakujących metamorfoz w polskim show-biznesie. Od uroczego nastolatka z "Na Wspólnej" do dojrzałego biznesmena i ojca: zobaczcie jego niezwykłą przemianę.

Tak zaczynała się jego przygoda z aktorstwem. Ta rola otworzyła mu drzwi do kariery

Choć Jakub Wesołowski ukończył magisterskie studia dziennikarskie w warszawskim Collegium Civitas, jego zawodowa droga potoczyła się zupełnie inaczej. Wszystko za sprawą jednej roli, która na zawsze odmieniła jego życie. W 2003 roku, jako nastolatek, dołączył do obsady serialu "Na Wspólnej". To właśnie postać Igora Nowaka przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność i stała się dla niego trampoliną do wielkiej kariery. Aktor wciela się w tę postać nieprzerwanie od ponad dwóch dekad, a widzowie dorastali razem z jego bohaterem.

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Od amanta po bohatera wojennego. Najważniejsze role Jakuba Wesołowskiego

Po sukcesie w popularnej telenoweli propozycje zawodowe zaczęły napływać lawinowo. Jakub Wesołowski udowodnił, że nie jest aktorem jednej roli. Jedną z jego najważniejszych i najbardziej cenionych kreacji była rola cichociemnego, Michała Konarskiego, w serialu historycznym "Czas honoru", w którym występował w latach 2008–2014. Widzowie mogli go również oglądać w takich produkcjach jak dramat wojenny "Jutro idziemy do kina" czy serial "1920. Wojna i miłość". Ogromną sympatię przyniosła mu także rola komisarza Marka Bromskiego w serialu kryminalnym "Komisarz Alex". Aktor nie stronił również od lżejszego repertuaru, pojawiając się w komediach romantycznych, m.in. "Dlaczego nie!" i "Kochaj i tańcz".

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Czym Jakub Wesołowski zaskarbił sobie sympatię widzów?

Publiczność pokochała go za naturalność, chłopięcy urok i szeroki uśmiech, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Przez lata udowodnił jednak, że jest wszechstronnym aktorem, który potrafi wcielić się zarówno w rolę romantycznego amanta, jak i twardego bohatera wojennego. Dużą popularność przyniósł mu także udział w drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami" w 2005 roku, gdzie w parze z Edytą Herbuś zajął wysokie, trzecie miejsce. Widzowie cenią go za skromność i profesjonalizm, a także za to, że konsekwentnie unika skandali i chroni swoją prywatność.

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Niezwykła metamorfoza Jakuba Wesołowskiego. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

Patrząc na jego zdjęcia sprzed lat, trudno uwierzyć, jak bardzo się zmienił. Na początku swojej kariery w "Na Wspólnej" był szczupłym nastolatkiem o chłopięcej urodzie. Z biegiem lat jego wizerunek ewoluował. Z czarującego chłopaka stał się dojrzałym, eleganckim mężczyzną. Zmieniały się jego fryzury, a na twarzy pojawił się zarost, który dodaje mu powagi. Jego styl również uległ transformacji – młodzieżowe ubrania zastąpiły dobrze skrojone garnitury i klasyczne stylizacje, w których regularnie pojawia się na branżowych wydarzeniach. Mimo upływu lat nie stracił jednak swojego charakterystycznego błysku w oku.

Portret uśmiechniętego Jakuba Wesołowskiego w ciemnej marynarce i jasnej koszuli, prezentujący jego współczesny, elegancki wizerunek. Aktor przeszedł znaczącą metamorfozę, o której możesz przeczytać na naszym portalu.
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Życie prywatne to jego azyl. Kim jest żona aktora?

Jakub Wesołowski od lat tworzy szczęśliwy i zgrany związek z dziennikarką Agnieszką Szczurek. Para pobrała się w 2014 roku i od tamtej pory unika medialnego zgiełku, ceniąc sobie spokój i prywatność. Wspólnie wychowują dwoje dzieci. W 2016 roku na świat przyszła ich córka Róża, a w 2024 roku rodzina powiększyła się o syna Feliksa. Aktor często podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, która stanowi jego azyl i siłę napędową do działania. Niewielu wie, że w przeszłości jego wielką pasją była piłka nożna - przez pięć lat grał na pozycji bramkarza w klubie Drukarz Warszawa.

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Aktor z powodzeniem łączy życie zawodowe z prywatnym. Wciąż można go oglądać w serialu "Na Wspólnej", a także w innych produkcjach telewizyjnych. W ostatnich latach pojawił się m.in. w serialach "Ojciec Mateusz", "Komisarz Mama" czy "Idź przodem, bracie". To jednak nie wszystko. Od 2010 roku Jakub Wesołowski jest również przedsiębiorcą. Został współzałożycielem popularnego hotelu w podwarszawskim Majdanie, udowadniając, że ma również smykałkę do biznesu. Konsekwentnie realizuje swoje pasje, pozostając jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów.

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Pytanie 1 z 8
Rozpoznawalność przyniosła mu rola Hansa Klossa w serialu "Stawka większa niż życie
Kuba Wesołowski