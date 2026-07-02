Wyniki 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Znamy przeciwnika współgospodarzy

Środowe mecze mistrzostw świata 2026

W środowych spotkaniach 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata Anglia zmierzyła się z Demokratyczną Republiką Konga. Zacięte starcie zakończyło się wynikiem 2:1 dla zespołu z Europy. Dzięki temu triumfowi angielska drużyna zagwarantowała sobie prawo gry w następnym etapie tegorocznego mundialu.

Dużo więcej sportowych emocji dostarczyła rywalizacja reprezentacji Belgii z Senegalem. Belgijscy piłkarze wygrali 3:2 dopiero po wyczerpującej dogrywce. W trzecim ze środowych pojedynków zespół Stanów Zjednoczonych pewnie pokonał kadrę Bośni i Hercegowiny wynikiem 2:0.

Kto zagra w kolejnej fazie turnieju?

Zakończenie środowych spotkań 1/16 finału pozwoliło na ustalenie nowych par drabinki pucharowej. Amerykanie i Belgowie zmierzą się ze sobą w bezpośrednim meczu 1/8 finału. Triumfator tego pojedynku zapewni sobie upragniony awans do ćwierćfinału rozgrywek.

Swojego następnego przeciwnika w drodze po trofeum poznała również reprezentacja Anglii. Kolejnym rywalem tej drużyny będzie kadra Meksyku. Spotkanie to zapowiada się wyjątkowo interesująco, ponieważ meksykański zespół jest jednym ze współgospodarzy trwającego turnieju.