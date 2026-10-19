Tak wyglądały początki kariery Eryka Kulma. Zaczynał od niewielkich ról w popularnych serialach

Eryk Kulm po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 2004 roku, kiedy jako nastolatek zagrał epizodyczną rolę ucznia w głośnym filmie Magdaleny Piekorz "Pręgi". Choć był to zaledwie niewielki epizod, otworzył mu drzwi do świata filmu i telewizji. W kolejnych latach widzowie mogli go oglądać w popularnych produkcjach, takich jak "Na Wspólnej", "Barwy szczęścia" czy "Prawo Agaty". Równolegle z rozwijaniem kariery, Kulm szlifował swój warsztat aktorski. W 2016 roku ukończył z sukcesem studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, co dało mu solidne podstawy do podejmowania coraz ambitniejszych wyzwań zawodowych.

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Rola w "Filipie" przyniosła mu sławę i najważniejsze nagrody. To był przełom

Prawdziwym przełomem i rolą, która wyniosła go na szczyt, okazała się kreacja w filmie "Filip" z 2022 roku. Za wcielenie się w postać tytułowego polskiego Żyda, który w czasie wojny pracuje jako kelner w luksusowej restauracji we Frankfurcie, Eryk Kulm zebrał znakomite recenzje. Jego wysiłek i talent zostały docenione przez branżę, co zaowocowało najważniejszymi polskimi nagrodami filmowymi. Otrzymał między innymi:

Orła za najlepszą główną rolę męską ,

, Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego dla młodych, wyróżniających się aktorów,

dla młodych, wyróżniających się aktorów, Nagrodę im. Elżbiety Czyżewskiej na Nowojorskim Festiwalu Filmów Polskich.

Kolejne lata tylko umocniły jego pozycję. W 2025 roku zachwycił krytyków i publiczność rolą Fryderyka Chopina w filmie "Chopin, Chopin!", za którą ponownie był nominowany do Orłów. Jego talent doceniono również na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie otrzymał Kryształową Gwiazdę „Elle”.

Aktor-kameleon, który nie boi się wyzwań. Za to pokochali go widzowie

Publiczność ceni Eryka Kulma przede wszystkim za jego niezwykłą wszechstronność i odwagę w doborze ról. Aktor udowodnił, że potrafi wcielić się w skrajnie różne postacie - od dramatycznych bohaterów wojennych w "Filipie" czy "Kamieniach na szaniec", przez komediowe role w "Teściach 2", aż po postać... kota Gerarda w popularnym serialu "Klara". Ta zdolność do transformacji i autentyczność, którą wnosi do każdej kreacji, sprawiły, że jest dziś jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów swojego pokolenia. Kulm nie boi się fizycznych i psychicznych wyzwań, co udowodnił, przygotowując się do roli Filipa, która wymagała od niego ogromnej dyscypliny.

Przeszedł ogromną metamorfozę. Tak Eryk Kulm zmienił się na przestrzeni lat

Patrząc na zdjęcia Eryka Kulma sprzed lat, trudno nie zauważyć, jak ogromną przemianę przeszedł. W początkach kariery, w serialach takich jak "Barwy szczęścia", prezentował chłopięcy, niewinny wizerunek. Z czasem jego rysy nabrały męskości i wyrazistości. Kluczowa okazała się metamorfoza do roli w filmie "Filip", gdzie na ekranie pojawił się jako dojrzały, świadomy swojego ciała mężczyzna. Aktor zmienił się niemal nie do poznania. Dziś Eryk Kulm to pewny siebie artysta, którego wizerunek medialny idzie w parze z dojrzałością i rangą ról, które otrzymuje. Jego styl również ewoluował - od casualowych stylizacji do eleganckich garniturów na czerwonym dywanie.

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Artystyczne korzenie i sławni przodkowie. Sztukę odziedziczył w genach

Pasja do sztuki w rodzinie Kulmów jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Eryk Kulm urodził się w Warszawie jako syn słynnego muzyka jazzowego, perkusisty Eryka Kulma seniora. To jednak nie koniec artystycznych koneksji. Jego dziadek, również Eryk, przez 33 lata był oficerem rozrywkowym na legendarnym polskim transatlantyku MS Batory, dbając o kulturalne doznania pasażerów. Dorastanie w takiej atmosferze z pewnością miało ogromny wpływ na jego artystyczną wrażliwość i wybór życiowej drogi.

Eryk Kulm nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się jeden z najlepszych polskich aktorów?

Po wielkim sukcesie filmu "Chopin, Chopin!" w 2025 roku Eryk Kulm ugruntował swoją pozycję w czołówce polskiego aktorstwa. Jego talent został również doceniony przez widzów, którzy przyznali mu Telekamerę 2024 w kategorii „olśnienie Tele Tygodnia”. Aktor nieustannie pojawia się w głośnych produkcjach filmowych i serialowych, takich jak "Kiedy ślub?" czy "Bokser". Dziś jest uznawany za jednego z najważniejszych i najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia w Polsce, a każda jego nowa rola jest szeroko komentowana i z niecierpliwością wyczekiwana przez fanów.