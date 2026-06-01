Krzysztof Cugowski podał kwotę z ZUS. Ratuje go streaming

Przez lata Krzysztof Cugowski utrzymywał się w ścisłej czołówce najważniejszych wokalistów w Polsce. Jako frontman Budki Suflera wyśpiewał mnóstwo hitów i na stałe wpisał się w historię naszej muzyki. Mimo tak wielkiego dorobku od lat wszystkich zaskakuje wysokość jego emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Krzysztof Cugowski podał kwotę swojej emerytury z ZUS

Gwiazdor polskiej sceny nie robił tajemnicy ze swojego rozczarowania tym, co przelewa mu na konto ZUS. W wywiadzie-rzece pod tytułem „Śpiewanie mnie nie męczy - Cugowski rozmawia z Sierockim” szczegółowo określił kwotę miesięcznego świadczenia.

Po różnych rewaloryzacjach mam już 1700 zł, proszę państwa, i tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne naigrywał i śmiał

Z łatwością można zgadnąć, że w obliczu aktualnych kosztów życia, taka suma absolutnie nie wystarczyłaby na dotychczasowy poziom funkcjonowania. To właśnie z tego powodu Krzysztof Cugowski nie składa broni i jako emeryt kontynuuje muzyczną ścieżkę.

Były lider Budki Suflera nie rzuca śpiewania

Gdy jego drogi z Budką Suflera się rozeszły, muzyk zredukował nieco koncertowe tempo, ale nie zniknął na dobre. Sporą dawkę jego budżetu zasilają dziś po prostu zyski z odtworzeń hitów w popularnych serwisach streamingowych.

O tych finansach Krzysztof Cugowski napomknął podczas wywiadu u Krzysztofa Stanowskiego. Wyjaśnił tam wprost, że sieciowe tantiemy generują mu wpływy znacznie wyższe niż to, co otrzymuje od państwa.

Krzysztof Cugowski o streamingu. „Mogłoby tego nie być, prawda?”

To pokazuje, że miesięczny zarobek artysty z racji strumieniowania muzyki w sieci jest wielokrotnie większy od jego bazowej emerytury. Popularność dawnych przebojów w internecie gwarantuje dziś Krzysztofowi Cugowskiemu całkiem solidne wsparcie domowej kasy.

Powiem panu, jakie są moje dochody, plus/minus, ze streamingu, bo o tym mówimy. To jest w miesiącu około 10 tys. Dobre i to. Mogłoby tego nie być, prawda? Tak że ja nie mam pretensji – podkreślił w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim.

Artysta Krzysztof Cugowski podchodzi do tego z dystansem

Część słuchaczy na pewno jest zszokowana wysokością emerytury Cugowskiego, ale sam gwiazdor nie ukrywa, że nauczył się już z tym żyć bez wielkich emocji. Wokalista ani myśli więc o zrezygnowaniu z muzycznej kariery, która wciąż jest dla niego ważnym elementem codzienności.

