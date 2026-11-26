Zimą śliskie podeszwy butów, szczególnie te gładkie lub zużyte, stwarzają ryzyko upadku na lodzie i ubitym śniegu.

Domowym sposobem na zwiększenie przyczepności jest spryskanie podeszwy popularnym kosmetykiem, który tworzy tymczasową, lekko lepką warstwę.

Aby zwiększyć przyczepność butów używaj zimą raczków antypoślizgowych, butów z dobrą gumową podeszwą oraz zmień sposób chodzenia na krótsze kroki z lekko ugiętymi kolanami.

Dlaczego podeszwy butów bywają śliskie?

Zimą nietrudno o nieprzyjemną niespodziankę podczas drogi do pracy czy sklepu. Wystarczy cienka warstwa lodu, niewidoczna na pierwszy rzut oka, by zwykły spacer zamienił się w próbę utrzymania równowagi. Problem dotyczy szczególnie butów z gładką, twardą podeszwą, ale także modeli, których bieżnik zdążył się już wytrzeć. Na śliskiej nawierzchni znaczenie ma materiał, z którego wykonano podeszwę, jej elastyczność oraz kształt bieżnika. Mróz może dodatkowo usztywniać niektóre tworzywa, przez co gorzej dopasowują się do podłoża. W efekcie łatwiej o poślizg, zwłaszcza na lodzie czy mokrym, ubitym śniegu.

Zimowe trendy zapachowe - wiśnia

Spryskaj tym podeszwy butów, a przestaną się ślizgać

Jednym z domowych sposobów, który może pomóc w przypadku śliskich podeszw, jest spryskanie spodu butów lakierem do włosów. Choć może wydawać się to absurdalnym pomysłem, to naprawdę działa, gdyż kosmetyk pozostawia na powierzchni cienką, lekko lepką warstwę, która może chwilowo zwiększyć tarcie. Jak zastosować ten trik? Najpierw oczyść podeszwy z błota, piasku i zabrudzeń, a następnie dokładnie osusz. Lakier nanieś krótkimi seriami na spód butów, szczególnie w miejscach, które mają bezpośredni kontakt z podłożem. Odczekaj, aż preparat wyschnie, zanim założysz obuwie. Trzeba jednak pamiętać, że efekt może być krótkotrwały. Wilgoć, śnieg i kontakt z chodnikiem szybko usuwają taką warstwę, a zabrudzenia mogą wręcz pogorszyć przyczepność. Dlatego dla uzyskania lepszego efektu, zabieg warto powtarzać.

To sprawi, że twoje buty nie będą się ślizgać po powierzchni

Lakier nie zastąpi dobrego bieżnika ani profesjonalnych nakładek antypoślizgowych. Na oblodzonych trasach znacznie pewniejszym rozwiązaniem są raczki, czyli nakładki wyposażone w kolce lub łańcuszki. Pomaga również wybór butów z gumową, wyraźnie profilowaną podeszwą. Zimą warto zmienić także sposób chodzenia. Krótsze kroki, lekko ugięte kolana i unikanie gwałtownych ruchów mogą zmniejszyć ryzyko upadku. Trik z lakierem oczywiście może być przydatny, jednak wzmożona ostrożność podczas spacerów jest wręcz obowiązkowa.

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