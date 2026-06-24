Niezwykła metamorfoza w "Ranczo". Takiego Czerepacha jeszcze świat nie widział

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-24 18:51

Przemiany na planie „Rancza” fani mogą śledzić na bieżąco. Jeden z głównych aktorów pokazał kulisy produkcji, a także niezwykłą metamorfozę, jaką sam musiał przejść. Zobaczcie zupełnie nowego Czerepacha!

Zaskakujące wieści dla fanów serialu! Artur Barciś pochwalił się przemianą, jakiej poddał się na planie komediowej produkcji „Ranczo”. Wszystko wskazuje na to, że w zbliżającej się serii postać Czerepacha zyska zupełnie nowe oblicze. Potwierdzają to nagrania wideo udostępnione w sieci.

Artur Barciś pokazał, jak wygląda praca na planie serialu "Ranczo"

Rąbka tajemnicy uchyliła Telewizja Polska, publikując na swoim profilu na Facebooku najświeższe materiały z planu uwielbianego „Rancza”. Uśmiechnięty Artur Barciś relacjonował widzom codzienną pracę ekipy, zmagając się przy tym z blisko trzydziestostopniowym upałem.

Aktor pojawił się na planie w ciemnych okularach i jasnym kapeluszu, prezentując też wyraźny zarost. Magia zadziałała jednak dopiero w charakteryzatorni. Na późniejszych ujęciach bujna broda i wąsy aktora zniknęły całkowicie, co on sam chętnie skomentował.

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Całkowita przemiana Czerepacha z "Rancza"

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Uzupełnij cytat: "W dobie... fotografia nie jest już dowodem"

Pierwszy dzień na planie "Rancza". Dzisiaj jeszcze nie mam zdjęć, ale dokonam metamorfozy

– zapowiedział z entuzjazmem Artur Barciś.

Udostępniony materiał pozwala przyjrzeć się z bliska fragmentom scenografii znanej z „Rancza” i zobaczyć, jak wygląda praca ekipy od zaplecza.

Wchodzę do charakteryzatorni jako Artuś Barciś, a wyjdę jako... Te panie zrobiły ze mnie Czerepacha! Będzie się działo!

Fani telewizyjnego hitu z niecierpliwością wyczekują premiery kolejnych odcinków. W internecie pojawia się wiele spekulacji dotyczących zmian w obsadzie aktorskiej. Chociaż obecność postaci Kusego stoi pod dużym znakiem zapytania, to ekipa związana z serialową parafią ma się doskonale.

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"Ranczo" już nie wróci na ekrany, ale fani dostaną wyjątkowy prezent!
Trzy uśmiechnięte aktorki z serialu Ranczo - z lewej Ilona Ostrowska jako Lucy Wilska, w środku Beata Olga Kowalska jako Wójtowa, a z prawej Marta Lipińska w roli Michałowej. Pozują na tle zielonych drzew i krzewów, co sugeruje scenerię plenerową z produkcji serialowej. Więcej o przemianach w Ranczu przeczytasz na naszym portalu.
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TVP
Barciś Artur
ranczo