Niezwykła metamorfoza w "Ranczo". Takiego Czerepacha jeszcze świat nie widział

Zaskakujące wieści dla fanów serialu! Artur Barciś pochwalił się przemianą, jakiej poddał się na planie komediowej produkcji „Ranczo”. Wszystko wskazuje na to, że w zbliżającej się serii postać Czerepacha zyska zupełnie nowe oblicze. Potwierdzają to nagrania wideo udostępnione w sieci.

Artur Barciś pokazał, jak wygląda praca na planie serialu "Ranczo"

Rąbka tajemnicy uchyliła Telewizja Polska, publikując na swoim profilu na Facebooku najświeższe materiały z planu uwielbianego „Rancza”. Uśmiechnięty Artur Barciś relacjonował widzom codzienną pracę ekipy, zmagając się przy tym z blisko trzydziestostopniowym upałem.

Aktor pojawił się na planie w ciemnych okularach i jasnym kapeluszu, prezentując też wyraźny zarost. Magia zadziałała jednak dopiero w charakteryzatorni. Na późniejszych ujęciach bujna broda i wąsy aktora zniknęły całkowicie, co on sam chętnie skomentował.

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Całkowita przemiana Czerepacha z "Rancza"

Kultowe teksty Czerepacha z "Rancza". Dokończ w quizie te najlepsze! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij cytat: "W dobie... fotografia nie jest już dowodem" Mediów społecznościowych Fotografii cyfrowej Wielkiego Brata Następne pytanie

Pierwszy dzień na planie "Rancza". Dzisiaj jeszcze nie mam zdjęć, ale dokonam metamorfozy

– zapowiedział z entuzjazmem Artur Barciś.

Udostępniony materiał pozwala przyjrzeć się z bliska fragmentom scenografii znanej z „Rancza” i zobaczyć, jak wygląda praca ekipy od zaplecza.

Wchodzę do charakteryzatorni jako Artuś Barciś, a wyjdę jako... Te panie zrobiły ze mnie Czerepacha! Będzie się działo!

Fani telewizyjnego hitu z niecierpliwością wyczekują premiery kolejnych odcinków. W internecie pojawia się wiele spekulacji dotyczących zmian w obsadzie aktorskiej. Chociaż obecność postaci Kusego stoi pod dużym znakiem zapytania, to ekipa związana z serialową parafią ma się doskonale.

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"Ranczo" już nie wróci na ekrany, ale fani dostaną wyjątkowy prezent!