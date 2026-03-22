Niezręczna sytuacja z Polą Wiśniewską w "Pytaniu na śniadanie". Wymowna reakcja celebrytki

Pola Wiśniewska debiutuje w telewizji bez męża u boku

Pola Wiśniewska coraz aktywniej udziela się w przestrzeni publicznej. Do tej pory znana była głównie z internetu, gdzie dzieliła się z obserwatorami swoimi refleksjami na temat macierzyństwa i codziennego życia. Tym razem postanowiła zaprezentować się szerszej publiczności na szklanym ekranie. W programie "Pytanie na śniadanie" piąta żona Michała Wiśniewskiego opowiadała o swoich nawykach żywieniowych i wyzwaniach związanych z wielodzietną rodziną.

Pola Wiśniewska w "Pytaniu na śniadanie". Trudne momenty w rozmowie

Podczas wywiadu Pola Wiśniewska podkreślała znaczenie prostoty i konsekwencji w dbaniu o siebie. Zaznaczyła, że unika skomplikowanych diet. Wybiera raczej sprawdzone metody, które łatwo dopasować do codziennych obowiązków.

Celebrytka zwróciła uwagę na kluczową rolę odpowiedniego odżywiania i regeneracji. Jej zdaniem, sen, picie wody i zdrowe nawyki są skuteczniejsze niż luksusowe kosmetyki.

"Dziękuję, biorę to jako komplement, noc z była ciężka z dzieciakami. Wiecie co? Ja niestety przyznam, że u mnie to jest głównie genetyka, bo ja bardzo lubię jeść. (...) uwielbiam jeść i mam pewne nawyki, czyli nie jem po godzinie 18 (...) pilnuję tego co jem, inaczej trudno byłoby mi funkcjonować. Dzień zaczynam od wody" - przyznała Pola Wiśniewska.

Rozmowa w śniadaniówce nie dotyczyła tylko diety. Pola Wiśniewska musiała zmierzyć się również z pytaniem o trudną sytuację osobistą – rozstanie z Michałem Wiśniewskim. Wyraźnie unikała odpowiedzi na ten temat.

"To tak nawiązując do ostatnich sytuacji. Jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, jest w porządku (...) wiadomo, reszta nie będę tego komentować ze względu na najbliższych... Nie, nie skomentuję tego. Wybaczcie..." - powiedziała wyraźnie zasmucona Pola.

Tajemniczy wpis Poli Wiśniewskiej na Instagramie

Obecność w telewizji to nie wszystko. Na koncie Poli Wiśniewskiej na Instagramie pojawił się intrygujący komunikat, który natychmiast przyciągnął uwagę jej obserwatorów. Wielu z nich zastanawia się, co mogło być przyczyną jej trudnych chwil i czy wkrótce zdradzi więcej szczegółów. Czy ten wpis odnosił się do relacji z Michałem Wiśniewskim?

"Przypomnienie na dziś: Cokolwiek robisz, nigdy nie wracaj do tego, co cię złamało" - napisała Pola Wiśniewska na kanale nadawczym.