Nieznane fakty o Alicji Szemplińskiej - wzrost, głos i początki. Tak wyglądała przed laty

Przed Alicją Szemplińską być może najważniejszy występ w życiu, mogący ustawić jej karierę muzyczną na długie lata. Artystka, mająca reprezentować nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2020 roku, w końcu spełni swój eurowizyjny sen i 12 maja zawalczy o awans do wielkiego finału wydarzenia. Gwiazda wykona na scenie w Wiedniu utwór "Pray", a jej szanse na zajęcie wysokiego miejsca rosną właściwie z godziny na godzinę. Za Alicją i członkami polskiej delegacji tzw. próba generalna. Jak podają świadkowie, w tym zagraniczni dziennikarze, Szemplińska wypadła doskonale, dostarczając show na najwyższym poziomie, opierające się na wokalu, tańcu i wizualizacjach.

Kim jest Alicja Szemplińska?

Choć Alicja Szemplińska jest obecna w polskich mediach od kilku lat, wciąż wiadomo o niej stosunkowo niewiele. Zebraliśmy dla was najważniejsze i mniej znane fakty dotyczące polskiej reprezentantki na Eurowizji 2026.

Alicja Szemplińska - wzrost

Alicja ma urodę modelki. Jak podają liczne źródła, artystka mierzy ok. 170 centymetrów wzrostu.

Głos Alicji Szemplińskiej

Bez wątpienia wizytówką Alicji na rynku muzycznym jest jej głęboki głos, którym dysponowała od najmłodszych lat. To mezzosopran. Co ciekawe - gwiazda śpiewa dokładnie tym samym głosem, którym mówi, a to nie lada sztuka. Artystka brała lekcje śpiewu u trenera samego Michaela Jacksona! Seth Riggs, bo o nim mowa, to legenda w świecie muzyki. To on uczył śpiewać króla, ale i królową popu, gdy przygotowywała się do roli w musicalu "Evita".

Szemplińska kiedyś

Szemplińska dała się poznać szerszej publiczności już jako dziecko, w programie "Hit Hit Hurra!". To właśnie w nim usłyszała z ust Edyty Górniak, iż ta chciałaby mieć ją za córkę. Przełomem dla kariery Alicji był jednak udział w jubileuszowej edycji "The Voice of Poland", którą wygrała. Od tamtej pory plasuje się w gronie najbardziej lubianych wokalistek młodego pokolenia. W galerii poniżej przypominamy, jak się zmieniała.