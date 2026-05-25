Iza Miko wyjmuje sztuczne zęby na nagraniu. Szokująca spowiedź aktorki

Iza Miko zdradza kulisy swojego zdrowia. Koniec z instagramową fikcją

W świecie show-biznesu królują zazwyczaj nieskazitelne ujęcia i wyidealizowane obrazki. Gwiazdy promują w sieci obraz życia pełnego perfekcji, z nieskazitelnym uśmiechem i brakiem jakichkolwiek trosk. Iza Miko postanowiła jednak iść pod prąd i obnażyć tę iluzję. Aktorka zamieściła w mediach społecznościowych szczere wideo, demaskując swoje problemy ze zdrowiem jamy ustnej. Na nagraniu nie tylko pozbyła się sztucznych zębów przed obiektywem, ale też ze szczegółami zrelacjonowała, jak wyglądały jej zmagania medyczne w minionych latach.

Aktorka obnaża prawdę o swoim uzębieniu. Iza Miko w trakcie leczenia implantologicznego

W udostępnionym materiale wideo Iza Miko wytłumaczyła, że przechodzi obecnie etap wszczepiania implantów. Gwiazda zaznaczyła, że zależało jej na zaprezentowaniu swoim fanom autentycznego obrazu życia, z dala od wykreowanej w sieci rzeczywistości.

Zwróciła uwagę na to, że idealnie równe zęby widywane w sieci to nierzadko tylko fasada, pod którą kryją się kompleksy, dramaty i schorzenia. Aktorka wyjawiła, że sama borykała się z zaawansowanymi problemami ze strony układu stomatologicznego przez wiele lat.

W opisie do filmu opisała, że jeszcze w dzieciństwie musiała pożegnać się z jednym zębem wskutek rozwijającej się infekcji. Wraz z upływem czasu pojawiły się kolejne problemy, tym razem z innym zębem, który mimo długotrwałego leczenia kanałowego, musiał zostać ostatecznie wyrwany.

Aktualnie, jak sama przyznaje gwiazda, brakuje jej ponad dwóch zębów, a cała kuracja okazała się być wyjątkowo uciążliwa i czasochłonna. Iza Miko wyjawiła, że ma za sobą już blisko dziesięć zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej i nadal nie zakończyła okresu powrotu do pełni zdrowia.

Pomimo ciężkich przeżyć, aktorka nie traci pogody ducha i patrzy na wszystko z dystansem. W swoim przekazie zaznaczyła, że uśmiech to jej oręż w walce z przeciwnościami, który może też stanowić oparcie dla osób zmagających się z własnymi dramatami. Aktorka zaapelowała również do internautów o to, by przestali konfrontować swoje życie z wirtualnymi, często zafałszowanymi obrazami. Jej zdaniem internet prezentuje tylko starannie wyselekcjonowane momenty, a perfekcyjne kadry często maskują prywatne dramaty i długotrwałą walkę o zdrowie.

Szczere nagranie błyskawicznie wywołało reakcję w sieci, a pod wpisem posypały się słowa otuchy od internautów. Obserwatorzy dziękowali celebrytce za tak bezpośredni przekaz, podkreślając, że w dzisiejszych czasach brakuje takiej szczerości.

