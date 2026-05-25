Gala Ekstraklasy 2026 w telewizji i w sieci. Kiedy i gdzie oglądać ceremonię, lista nominowanych

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-05-25 11:32

Sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy przeszedł do historii. W poniedziałek, 25 maja, przyjdzie czas na oficjalne podsumowanie piłkarskich zmagań. Gala Ekstraklasy 2026 wyłoni najlepszych zawodników oraz trenera minionych rozgrywek.

Mecz Lech Poznań - Wisła Płock

i

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express

W poniedziałkowy wieczór na scenie zaprezentują się czołowe postacie polskiej ligi, a kibice zyskają szansę na przypomnienie sobie najgorętszych momentów dopiero co zakończonego sezonu.

Minione rozgrywki były niezwykle pasjonujące i wielu uważa je za jedne z najbardziej szalonych w ostatnich latach. Mistrzowską koronę zdobył Lech Poznań, sięgając po swoje dziesiąte trofeum w historii. Wicemistrzostwo przypadło Górnikowi Zabrze, a prawo gry w europejskich pucharach wywalczył także GKS Katowice. Szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej opuściły z kolei Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Uroczystość będzie okazją do uhonorowania najlepszych na poszczególnych pozycjach. Statuetki trafią do wybitnego bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika, a także do szkoleniowca sezonu. Zaplanowano też niespodzianki oraz przegląd najważniejszych wydarzeń z ligowych boisk.

Wydarzenie można śledzić na żywo. Transmisja telewizyjna Gali Ekstraklasy 2026 wystartuje punktualnie o 20:00 na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 360.

Gala Ekstraklasy 2026. Wisła Kraków świętuje powrót [Zdjęcia]

Gala Ekstraklasy 2026 - lista nominowanych do nagród za sezon 2025/2026:

Bramkarz sezonu:

  • Ivan Brkić (Motor Lublin)
  • Jasmin Burić (Zagłębie Lubin)
  • Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
  • Bartosz Mrozek (Lech Poznań)
  • Rafał Strączek (GKS Katowice)

Obrońca sezonu:

  • Rafał Janicki (Górnik Zabrze)
  • Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice)
  • Marcin Kamiński (Wisła Płock)
  • Wojciech Mońka (Lech Poznań)
  • Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnik sezonu:

  • Ali Gholizadeh (Lech Poznań)
  • Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze)
  • Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok)
  • Antoni Kozubal (Lech Poznań)
  • Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik sezonu:

  • Tomas Bobček (Lechia Gdańsk)
  • Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa)
  • Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Mikael Ishak (Lech Poznań)
  • Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Trener sezonu:

  • Niels Frederiksen (Lech Poznań)
  • Michal Gasparik (Górnik Zabrze)
  • Rafał Górak (GKS Katowice)
  • Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa)
  • Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)
Wielka feta w Krakowie. Wisła wraca do Ekstraklasy
Galeria zdjęć 25
Ekstraklasa