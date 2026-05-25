Gala Ekstraklasy 2026 w telewizji i w sieci. Kiedy i gdzie oglądać ceremonię, lista nominowanych

W poniedziałkowy wieczór na scenie zaprezentują się czołowe postacie polskiej ligi, a kibice zyskają szansę na przypomnienie sobie najgorętszych momentów dopiero co zakończonego sezonu.
Minione rozgrywki były niezwykle pasjonujące i wielu uważa je za jedne z najbardziej szalonych w ostatnich latach. Mistrzowską koronę zdobył Lech Poznań, sięgając po swoje dziesiąte trofeum w historii. Wicemistrzostwo przypadło Górnikowi Zabrze, a prawo gry w europejskich pucharach wywalczył także GKS Katowice. Szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej opuściły z kolei Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Uroczystość będzie okazją do uhonorowania najlepszych na poszczególnych pozycjach. Statuetki trafią do wybitnego bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika, a także do szkoleniowca sezonu. Zaplanowano też niespodzianki oraz przegląd najważniejszych wydarzeń z ligowych boisk.
Wydarzenie można śledzić na żywo. Transmisja telewizyjna Gali Ekstraklasy 2026 wystartuje punktualnie o 20:00 na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 360.
Gala Ekstraklasy 2026 - lista nominowanych do nagród za sezon 2025/2026:
Bramkarz sezonu:
- Ivan Brkić (Motor Lublin)
- Jasmin Burić (Zagłębie Lubin)
- Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
- Bartosz Mrozek (Lech Poznań)
- Rafał Strączek (GKS Katowice)
Obrońca sezonu:
- Rafał Janicki (Górnik Zabrze)
- Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice)
- Marcin Kamiński (Wisła Płock)
- Wojciech Mońka (Lech Poznań)
- Oskar Wójcik (Cracovia)
Pomocnik sezonu:
- Ali Gholizadeh (Lech Poznań)
- Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze)
- Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok)
- Antoni Kozubal (Lech Poznań)
- Bartosz Nowak (GKS Katowice)
Napastnik sezonu:
- Tomas Bobček (Lechia Gdańsk)
- Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa)
- Karol Czubak (Motor Lublin)
- Mikael Ishak (Lech Poznań)
- Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)
Trener sezonu:
- Niels Frederiksen (Lech Poznań)
- Michal Gasparik (Górnik Zabrze)
- Rafał Górak (GKS Katowice)
- Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa)
- Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)