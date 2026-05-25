Gala Ekstraklasy 2026 w telewizji i w sieci. Kiedy i gdzie oglądać ceremonię, lista nominowanych

W poniedziałkowy wieczór na scenie zaprezentują się czołowe postacie polskiej ligi, a kibice zyskają szansę na przypomnienie sobie najgorętszych momentów dopiero co zakończonego sezonu.

Minione rozgrywki były niezwykle pasjonujące i wielu uważa je za jedne z najbardziej szalonych w ostatnich latach. Mistrzowską koronę zdobył Lech Poznań, sięgając po swoje dziesiąte trofeum w historii. Wicemistrzostwo przypadło Górnikowi Zabrze, a prawo gry w europejskich pucharach wywalczył także GKS Katowice. Szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej opuściły z kolei Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Uroczystość będzie okazją do uhonorowania najlepszych na poszczególnych pozycjach. Statuetki trafią do wybitnego bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika, a także do szkoleniowca sezonu. Zaplanowano też niespodzianki oraz przegląd najważniejszych wydarzeń z ligowych boisk.

Wydarzenie można śledzić na żywo. Transmisja telewizyjna Gali Ekstraklasy 2026 wystartuje punktualnie o 20:00 na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 360.

Gala Ekstraklasy 2026 - lista nominowanych do nagród za sezon 2025/2026:

Bramkarz sezonu:

Ivan Brkić (Motor Lublin)

Jasmin Burić (Zagłębie Lubin)

Xavier Dziekoński (Korona Kielce)

Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

Rafał Strączek (GKS Katowice)

Obrońca sezonu:

Rafał Janicki (Górnik Zabrze)

Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice)

Marcin Kamiński (Wisła Płock)

Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnik sezonu:

Ali Gholizadeh (Lech Poznań)

Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze)

Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik sezonu:

Tomas Bobček (Lechia Gdańsk)

Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa)

Karol Czubak (Motor Lublin)

Mikael Ishak (Lech Poznań)

Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Trener sezonu:

Niels Frederiksen (Lech Poznań)

Michal Gasparik (Górnik Zabrze)

Rafał Górak (GKS Katowice)

Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa)

Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)