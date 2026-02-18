Nie żyje Tom Noonan. Aktor zmarł w wieku 74 lat

Wiadomość o śmierci Toma Noonana została potwierdzona przez wieloletnią współpracownicę oraz przyjaciółkę aktora, Karen Sillas. Smutną informację potwierdził także reżyser Fred Dekker, to właśnie w jego filmie "Łowcy potworów" z 1987 roku Noonan wcielił się w niezapomnianą rolę potwora Frankensteina. Z przekazanych informacji wynika, iż Tom Noonan zmarł w sobotę, 14 lutego 2026 roku w wieku 74 lat. Przyczyna śmierci aktora nie została ujawniona.

Urodzony 12 kwietnia 1951 roku w Greenwich Tom Noonan karierę rozpoczął już w latach 70. Początkowo na nowojorskim Manhattanie współpracował z zespołami teatralnymi jako muzyk, kompozytor i gitarzysta. Niedługo potem zadebiutował na deskach teatru w oryginalnej off-broadwayowskim przedstawieniu "Split", a następnie w spektaklu "Pogrzebane dziecko" Sama Sheparda. Na ekranie po raz pierwszy zobaczyliśmy go w 1980 roku w komediodramacie"Willie i Phil" w reżyserii Paula Mazursky’ego. Następnie coraz częściej zaczął pojawiać się w produkcjach filmowych, które rozsławiły go na całym świecie. Dzięki swojemu charakterystycznemu wyglądowi (Noonan mierzył 198 cm) szybko zdobył miano aktora charakterystycznego. Przełomową rolą Nonana okazała się być postać seryjnego mordercy Francisa Dollarhyde'a, czyli zębowej wróżki w filmie "Łowca" z 1986 roku w reżyserii Michaela Manna. Noonan zyskał uznanie krytyków i widzów dzięki swojej wszechstronności i umiejętności tworzenia złożonych, role ekscentrycznych, wielowymiarowych, niepokojących i często złowieszczych postaci. Jego najbardziej charakterystycznymi kreacjami pozostają, wspomniany wcześniej potwór Frankensteina w "Łowcach potworów", przywódca sekty Cain/RoboCainw "RoboCop 2" czy Rzeźnik Ripper w "Bohaterze ostatniej akcji". Tom Noonan był także cenionym reżyserem i scenarzystą, jego śmierć jest wielką stratą dla świata kina.