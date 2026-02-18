Kacper Tomasiak powitany jak król. Adam Małysz wręczył mu bezcenny talizman

W rodzinnych stronach młodego sportowca zapanowała absolutna euforia, którą można określić mianem "Tomasiakomanii". Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk Mediolan-Cortina 2026, został przyjęty w kraju z honorami należnymi bohaterowi. W środę, 18 lutego, 19-latek najpierw odbył oficjalne spotkanie z władzami Bielska-Białej, miasta swojego urodzenia. Zwieńczeniem dnia była jednak wizyta w macierzystym klubie LKS Klimczok Bystra, gdzie przygotowano główną część uroczystości.

Kacper Tomasiak wyróżniony przez władze miasta. Te słowa robią wrażenie

Adam Małysz i wyjątkowy prezent dla Tomasiaka

Mimo niesprzyjającej, zimowej aury, na miejscu zgromadziły się tłumy wiernych fanów. Wśród gości witających medalistę znalazł się prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz. Legenda skoków, doskonale rozumiejąc emocje towarzyszące powrotom z wielkich imprez, zdobyła się na niezwykły gest. "Orzeł z Wisły" wręczył Tomasiakowi figurkę skoczka, którą sam otrzymał na szczęście w Lillehammer. Przekazanie tego symbolicznego podarunku odbyło się na scenie, przy aplauzie zgromadzonych.

Ta figurka nie była jedynym darem dla utalentowanego zawodnika. Tomasiak otrzymał również okolicznościową paterę oraz obraz o tematyce religijnej. Zgromadzeni kibice wykorzystali okazję do zrobienia pamiątkowych zdjęć z nowym idolem oraz zdobycia autografów. Mieszkańcy Bystrej z pewnością jeszcze długo będą świętować sukcesy swojego krajana, który dostarczył im tak wielu powodów do dumy.

