Andrzej Morozowski nie żyje. Gwiazdy pożegnały słynnego dziennikarza

Przez przeszło dwie dekady dziennikarz budował swoją karierę w strukturach stacji informacyjnych TVN oraz TVN24. Odbiorcy kojarzyli go głównie z profesjonalnego prowadzenia flagowych audycji politycznych. Na początku 2026 roku redaktor niespodziewanie zniknął z telewizyjnych ekranów na wiele długich miesięcy. Początkowo władze stacji milczały na temat powodów tej zaskakującej absencji. Wszelkie wątpliwości rozwiał sam prezenter, gdy w końcu powrócił do pracy w formacie "Tak jest".

Andrzej Morozowski ukrywał chorobę. Dziennikarz TVN walczył z nowotworem

29

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej

Powyższe słowa o dramatycznej walce o zdrowie padły bezpośrednio z ust doświadczonego prezentera podczas emisji programu "Tak jest" w marcu 2026 roku.

Czytaj również: Zespół Feel pogrążony w żałobie! Nie żyje Błażej Gancarczyk. Miał 39 lat. "Jesteś z nami, tylko po drugiej stronie"

Borys Szyc i Lara Gessler żegnają Andrzeja Morozowskiego w mediach społecznościowych

W dniu ogłoszenia tragicznej nowiny kanał informacyjny TVN24 przerwał nadawanie na równą minutę, tuż po tym, jak bolesny komunikat przekazał na żywo Tomasz Sianecki. Wiadomość o odejściu wybitnego publicysty błyskawicznie obiegła również wszystkie platformy internetowe, wywołując masowe reakcje.

Dziennikarstwo rozumiał jako rzetelne informowanie o faktach. O wywiadach mawiał, że te najłatwiejsze pozornie rozmowy są najtrudniejsze. W TVN24 pracował od samego początku i przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy.

Taki obszerny komunikat pojawił się na oficjalnym instagramowym koncie zarządzanym przez redakcję TVN24. Pod udostępnionym materiałem natychmiast zaroiło się od bardzo emocjonalnych wpisów pochodzących od znanych osobistości.

Zobacz także: Nie żyje legendarny dziennikarz muzyczny. To on był współzałożycielem "Tylko/Teraz Rocka"

Bardzo przykro

W taki niezwykle zwięzły sposób swój wielki smutek wyraził w sieci popularny aktor Borys Szyc.

Oh nie

Z kolei dokładnie takimi słowami na dramatyczną informację o stracie dziennikarza zareagowała publicznie Lara Gessler.

Magda Mołek i Paulina Krupińska publikują pęknięte serca po śmierci Andrzeja Morozowskiego

Popularne prezenterki telewizyjne Magda Mołek oraz Paulina Krupińska zamieściły w internecie piktogramy symbolizujące przełamane na pół serce, natomiast aktorka Adriana Biedrzyńska zdecydowała się na potrójne użycie tych samych smutnych obrazków. Znana w społeczności rodzicielskiej autorka profilu "mama z Warszawy" zostawiła pod postem bardzo wymowny komentarz.

Nie mogę uwierzyć. Wiem, że ostatnio „Tak Jest” bywało w różnych zastępstwach, ale ten program to był program pana Andrzeja :( Straszna strata dla polskiego dziennikarstwa.

Instruktorka i ekspertka do spraw zdrowego stylu życia Mariola Bojarska-Ferenc postanowiła uczcić pamięć zmarłego kolegi, publikując na swoim profilu całkowicie odrębny wpis pożegnalny.

Dzisiaj odszedł Andrzej Morozowski - wspaniały , rzetelny dziennikarz.Dla mnie cudowny , dowcipny kolega z którym mieliśmy okazję przeżyć wiele niezwykłych weekendów i chwil… Andrzejku zawsze pozostaniesz w naszych sercach😍.Kiedyś jeszcze się spotkamy… to nieuniknione.Wyrazy współczucia dla rodziny.

Monika Olejnik wspomina Andrzeja Morozowskiego i dziękuje za wolne media

Na opublikowanie osobnego wspomnienia zdecydowała się również główna gwiazda redakcji TVN24, wieloletnia znajoma zmarłego redaktora, Monika Olejnik.

Żegnaj Andrzeju, żegnaj przyjacielu. Współtworzyłeś wolne media w Polsce! Wiele wspólnych emocji, wybory prezydenckie, parlamentarne, koncerty…Słowa „TAK JEST” pozostaną symbolem wartości w dziennikarstwie. Z Agatą byliście ciekawi Świata. Na zawsze w moim sercu. Agatko przytulamy.

Również państwowa stacja telewizyjna TVP Info wyemitowała specjalne wydanie programu publicystycznego poświęconego wyłącznie pamięci zmarłego, podczas którego wybitnego kolegę po fachu z nostalgią wspominały inne znane twarze polskiego dziennikarstwa.

Zobacz koniecznie: Nie żyje słynny dziennikarz telewizyjny! Gwiazda TVN długo walczyła z ciężką chorobą