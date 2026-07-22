Awantura na trybunach w Turcji. Fani Górnika Zabrze starli się z policją

Górnik Zabrze w Lidze Mistrzów. Zamieszki na stadionie Fenerbahce

Po niemal czterech dekadach przerwy Górnik Zabrze powrócił do rywalizacji w ramach Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski rozpoczęli swoją przygodę od drugiej rundy eliminacji, trafiając na wymagającego rywala – słynne tureckie Fenerbahce. Pierwsze spotkanie rozegrano 21 lipca w Stambule, a ostatecznie gospodarze odnieśli zwycięstwo 1:0.

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Skromna porażka sprawia, że szanse polskiej ekipy na awans nie zostały przekreślone. Rewanżowe spotkanie w Zabrzu z pewnością przyniesie sporo emocji, a na stadionie spodziewana jest fantastyczna atmosfera. Zmagania w Turcji oglądało z trybun około 40 tysięcy widzów, w tym kilkuset sympatyków Górnika. Polscy fani, którzy przylecieli na miejsce trzema wyczarterowanymi samolotami, mieli ogromne trudności, by przebić się wokalnie przez miejscowych kibiców. Emocje sięgnęły zenitu jeszcze przed rozpoczęciem gry, kiedy to wybuchły poważne zamieszki w sektorze gości.

W sieci błyskawicznie pojawiły się nagrania ukazujące starcia polskich kibiców z turecką policją, która zdecydowała się na stanowczą interwencję. Dziennikarz Dogukan Yildirim relacjonował, że na sektorze sympatyków z Zabrza doszło do przepychanek. Według informacji przekazanych przez serwis kibicowski „Hooligans.cz”, przyczyną eskalacji konfliktu była próba usunięcia przez służby flagi z napisem „Torcida”. Incydent przerodził się w bezpośrednie starcia między fanami a ochroną i funkcjonariuszami.

Pomimo napiętej atmosfery, samo spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 20:00 czasu polskiego. Fenerbahce kontrolowało przebieg meczu i skromnie wygrało, jednak wszystko rozstrzygnie się podczas rewanżowego spotkania zaplanowanego na 29 lipca w Zabrzu.

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